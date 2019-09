Wanda Nara, non c'è pace a Tiki Taka: esplosione di Pardo

Nulla da fare. Quando a scompaginare un copione è Wanda Nara, le polemiche non possono che moltiplicarsi nonostante smentite e dichiarazioni conciliatorie. La moglie agente di Mauro Icardi, l’attaccante argentino ex capitano dell’Inter in prestito al PSG, si è spesa in una smentita assai poco convincente in merito ai rapporti con le altre signore di Tiki Taka, quando ha ricevuto dalle mani dell’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, il Tapiro per questioni calcistiche e televisive.

In merito alle tensioni maturate per via delle sue decisivi professionali (e ci riferiamo al trasferimento di Icardi al club parigino) con Pierluigi Pardo e i suoi, la Nara ha asserito che non vi è alcun conflitto né con le altre protagoniste del salotto televisivo, né con il conduttore.

Ma secondo Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, quanto riferito da Wanda non trova riscontro. “Il clima a Tiki Taka tra Wanda Nara e Pierluigi Pardo si fa sempre più rovente”, riferisce il settimanale.

Stando alle loro fonti, tra Wanda e Pardo il clima sarebbe teso e un episodio recente, in particolare, avrebbe alimentato i rumors sull’insofferenza rispetto a questa situazione: “Dopo aver messo nero su bianco di non volere la compagna di Icardi in studio e dopo aver sbattuto contro un ‘no’ secco, oggi il conduttore si ritrova a lavorare con lei. Nelle pause pubblicitarie il giornalista è intrattabile. Durante la puntata del 22 settembre sono addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo”.

Wanda posta puntualmente nelle stories di Instagram frammenti di Tiki Taka assai distanti da questa descrizione senza però allontanare del tutto le ombre sul rapporto con Pardo, che aveva manifestato a Mediaset le sue personali perplessità sull’opportunità di proseguire il rapporto professionale con la showgirl e agente argentina.

La Nara, dopo le dichiarazioni di affetto nei confronti di Giorgia Venturini rilasciate a Striscia e le poche parole rivolte alle consorti di Cassano, Pardo e Vieri, continua ad adottare come armi di distrazione foto e video sensuali sul suo social prediletto.

Un modo per ribadire, d’altra parte, che parlare di lei va benissimo. Ma come e quanto, lo decide la signora Icardi.

VIRGILIO SPORT | 25-09-2019 12:47