Milan, il giallo del post di Wanda e l’ultima tentazione: Icardi nuovo obiettivo?

Dopo aver perso Thuram i rossoneri stanno pensando all'ex Inter per rinforzare l'attacco

26-06-2023 10:15

Metti un’idea a cena, tra l’amarezza per essersi lasciato sfuggire Thuram – che per giunta è andato ai cugini dell’Inter per una doppia beffa – e le difficoltà per arrivare a Lukaku o Morata. Il Milan ha il problema dell’attacco e si sa: Ibra ha detto addio, Rebic e Origi hanno le valigie dopo la stagione-no e Giroud un anno in più. Serve un bomber affidabile, che magari conosca il calcio italiano. Allora perché non Mauro Icardi? Prima qualche sussurro poi i rumours che diventano grida, vuoi vedere che Maurito (che era stato accostato anche alla Juventus) torna a Milano sponda nerazzurra?

Icardi e il giallo del post di Wanda Nara

A rendere ancor più intricato il giallo anche un post sui social di Wanda Nara, moglie e agente del bomber: su Instagram è apparsa una foto in posa davanti al Duomo, la scritta Milàn e una clessidra. Una storia poi cancellata ma che dà ulteriore credibilità alla trattativa.

Icardi in Turchia è rinato

A 30 anni Icardi è ancora nel pieno della sua carriera. Nella scorsa stagione l’ex nerazzurro è rinato in Turchia con i suoi 22 gol e 7 assist con la maglia del Galatasaray. Il suo prestito con la formazione di Istanbul è in scadenza a fine mese e, quasi certamente, farà ritorno a Parigi dove, però, non vedono l’ora di liberarsi di lui. Per questo il PSG si accontenterebbe di un’offerta assai ragionevole e sicuramente più incoraggiante dell’ingaggio da 7 milioni che, invece, rappresenta un ostacolo non da poco.

Maurito ha anche passaporto italiano e viene buono per le liste Uefa, avendo, come recita la norma, “giocato in una squadra italiana per almeno tre anni tra i 15 e i 21”. Le squadre in questione, dopo la Masia del Barcellona, sono state Sampdoria e Inter (a partire dal 2011).

L’ipotesi Icardi divide i tifosi del Milan

Fioccano le reazioni: “Mille difetti ma un grande pregio: dentro l’area uno dei migliori bomber” oppure: “Icardi con voglia di giocare e una vita..serena sarebbe ancora in grado di segnare più di tutti in serie A” e ancora: “Al Milan serve un attaccante da almeno 20 gol a stagione. Ce ne sono pochi in giro ?! È vero! Io punterei tutto su Icardi” e poi: “lo prenderebbe pure ad un costo conveniente, lui vuole tornare e il Milan lo vuole. Matrimonio che si farà solo questione di tempo” e ancora: “Icardi segna al derby sotto la nord e fa il gesto delle orecchie. Non so cosa darei”

C’è chi scrive: “Perché ieri c’era la moglie in centro Icardi viene al Milan…ma dai..” e poi: “No, Icardi non lo vogliamo” e infine: “Se Icardi va al Milan mi metto a ridere da oggi fino a quando non si ritira. Grande attaccante, piccolo uomo”.