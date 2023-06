Galatasaray, Mertens dopo la conquista della Super Lig: “Non è stato facile”

L’ex Napoli commenta la vittoria del titolo: “Sono diventato campione alla prima stagione in Turchia, noi siamo diventati campioni come gruppo”

05-06-2023 12:00

L’ex stella del Napoli, Dries Mertens, ha conquistato e festeggiato il il primo titolo nazionale della sua carriera. Infatti, il fantasista belga, ex Napoli e Psv, è stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente del Galatasaray nel campionato turno di Serie A (Super Lig).

Al termine della sfida contro il Fenerbahce, il fantasista belga non ha trattenuto l’emozione: “Sono diventato campione alla prima stagione in Turchia. Non è stato facile, soprattutto dopo i risultati ottenuti lo scorso anno”. Conclude poi l’ex uomo chiave del Napoli: “Ci sono stati tanti cambiamenti e sono arrivati tanti giocatori, ma noi siamo diventati campioni come gruppo”.