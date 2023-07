Wanda Nara e il viaggio in Turchia per Icardi: le condizioni e le tensioni con Maxi

Lo stato di salute di Wanda Nara e il viaggio in Turchia per Mauro Icardi: gli aggiornamenti sullo stato di salute della showgirl e i rumors sui dissapori con Maxi Lopez.

28-07-2023 12:02

Wanda Nara continua ad essere al centro della scena internazionale ed argentina per via delle sue condizioni di salute. La notizia di una sospetta leucemia ha sconvolto l’ampio nucleo familiare della nota showgirl, spingendo Mauro Icardi a stringersi ulteriormente a lei e Maxi Lopez a tornare in patria per stare vicino ai figli più grandi. Tra risposte e reazioni social, ci sono novità sulle cure e sul percorso riabilitativo intrapreso da Wanda Nara.

Come sta Wanda Nara oggi: le condizioni e dove si curerà

Wanda Nara continua a godersi la sua famiglia tra le mura domestiche, completando progetti di lavoro già in cantiere e vivendo una situazione delicata con serenità e lucidità. La conduttrice di Master Chef Argentina si mostra felice e rilassata anche sui canali social ufficiali, nelle numerose Instagram Stories pubblicate in questi giorni, che hanno persino provocato reazioni contrastanti tra i milioni di follower attenti ad aggiornamenti sullo stato di salute o a semplici sprazzi di vita quotidiana.

“Wanda avrebbe preso la decisione di tornare in Turchia nelle prossime ore, – ha rivelato Rodrigo Lussich nel corso del programma Socios del espectacul – alcuni parlano di questo fine settimana, addirittura, per continuare lì le sue cure sanitarie”. Una versione solo parzialmente confermata dalla Nara, pronta a viaggiare al fianco di Mauro Icardi direzione Istanbul, ma soltanto per motivi professionali.

“Sto bene, nonostante le bugie che si scrivono e si sentono. Al momento non vado in nessun paese per curarmi”, ha ribadito Wanda nelle sue Instagram Stories, rispondendo ai suoi fan.

Wanda Nara in Turchia per Icardi: tensione con Maxi Lopez

Pur vivendo queste settimane in un clima sereno, caratterizzato dal calore familiare e dalla vicinanza di cari ed amici, Wanda Nara deve ora fare i conti con alcune reazioni, condizionate anche dal precedente matrimonio con Maxi Lopez. Proprio l’ex attaccante di Catania e Milan, secondo alcuni media argentini, non avrebbe preso bene la decisione della sua ex compagna di tornare in Turchia insieme a Mauro Icardi, reduce dalla firma su un contratto triennale con il Galatasaray.

Se, da una parte, Wanda si trasferirà in Turchia solo per seguire l’attuale marito nei primi passi della seconda parentesi a tinte giallorosse, dall’altra, c’è grande curiosità per capire dove proseguirà il suo percorso riabilitativo. Si è parlato di Milano, per essere a due ore di volo da Istanbul, ma non si esclude una permanenza proprio nella capitale turca.

A storcere il naso, di fronte a quest’ultima possibilità, sono stati lo stesso Maxi Lopez, i figli più grandi di Wanda e anche la mamma Nora Colosimo, che vorrebbe continuare a starle vicino. Benedicto, Valentino e Costantino rimarranno in Argentina, almeno per il momento, mentre l’ex marito della Nara riflette sul da farsi, con la consapevolezza che ha una compagna e una figlia in Europa da cui tornare.

Cosa faranno i figli di Wanda Nara

“Non mi concederò a nessun paese, vado in Turchia solo per accompagnare Mauro”, così Wanda Nara si è messa al sicuro da ulteriori polemiche sui social in queste ore, confermando l’imminente viaggio verso Istanbul. In attesa di novità sulle sue condizioni e di una diagnosi definitiva, i figli più grandi resteranno in patria, complici anche alcuni impegni sportivi, mentre le figlie più piccole seguiranno la conduttrice di Master Chef, per poi capire se torneranno o meno in Sudamerica nel giro di poche settimane.

I ragazzi, frutto del matrimonio tra Maxi Lopez e Wanda Nara, vivranno momentaneamente con i nonni e con l’ex River, fino a quando potrà rimanere in Argentina.