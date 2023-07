Wanda Nara si curerà a Milano: cosa cambia ora per Mauro Icardi

Le cure di Wanda Nara proseguiranno in Italia: cosa succede ora a Mauro Icardi, che ha appena firmato col Galatasaray

27-07-2023 11:25

Wanda Nara ha deciso dove proseguire il suo percorso di riabilitazione, dopo la notizia della malattia e la sospetta leucemia che ha sconvolto tutto il suo nucleo familiare. Cosa cambia adesso per Mauro Icardi, attaccante ex Inter che ha già firmato un contratto con il Galatasaray, lasciando definitivamente il Paris Saint-Germain.

Wanda Nara a Milano per curarsi, Icardi giocherà ad Istanbul

In questi giorni caratterizzati da ansia e preoccupazione, così come da apparente serenità e dall’evidente calore dei propri cari, Wanda Nara ha riflettuto sul suo futuro e su dove proseguire il percorso riabilitativo. In attesa di una diagnosi definitiva, con una sospetta leucemia mai confermata ufficialmente dalla nota showgirl, i media argentini hanno rivelato le reali intenzioni della moglie di Mauro Icardi: continuare a curarsi a Milano, in Italia, per consentire all’ex bomber dell’Inter di giocare con la maglia del Galatasaray in Europa.

Del resto, prendendo un aereo dal capoluogo lombardo, il centravanti argentino arriverebbe nella capitale turca nel giro di due ore, senza un eccessivo dispendio di energie psico-fisiche. Una volta siglato l’accordo con il club giallorosso, che ha messo sul piatto un triennale a cifre molto importanti, il giocatore ha informato la dirigenza della sua particolare situazione, prendendo tempo e aspettando la decisione di Wanda.

Le cure di Wanda Nara andranno avanti a Milano, lo ha riferito con chiarezza il giornalista Augusto Tartúfoli, conduttore di A la Tarde su América TV, le cui indiscrezioni sono state poi riportate anche dalla Gazzetta dello Sport. Ora, resta da capire quando la famiglia Icardi ripartirà alla volta del Belpaese, per stabilirsi definitivamente a Milano. Il calciatore, dal canto suo, deve completare la preparazione con il Galatasaray, ma nel corso della stagione avrebbe l’opportunità di rientrare in Italia ogni lunedì, al termine del weekend calcistico.

Le condizioni di Wanda Nara: le parole di Kennys Palacios

Un terremoto mediatico ha inevitabilmente investito la famiglia di Wanda Nara, dopo la notizia diffusa dai media argentini nei giorni scorsi, all’indomani del suo primo ricovero per forti dolori addominali. Sui social, intanto, tante le battute di cattivo gusto e le speculazioni registrate attorno alla figura della conduttrice di Master Chef Argentina, come confermato dallo stilista e make up artist Kennys Palacios, quotidianamente al fianco di Wanda.

Leggo o ascolto cose che non sono vere. Hanno il coraggio di commentare, senza sapere, senza aspettare. Vedo solo che tutti hanno molta libertà di parlare di certi argomenti, senza aspettare che sia la persona interessata a parlare o non parlare. Persone che hanno parlato così, molto liberamente, poi vanno in certi posti chiedono di essere curate, e non fanno quello che chiedono.

Dal riferimento alle strutture in cui sono stati effettuati i primi esami strumentali alle attuali condizioni di salute, con una vita che prosegue tra lavoro ed affetti.

La verità è che continuiamo a condurre la stessa vita di sempre. Continuiamo a lavorare e uscire, a mangiare e ad andare a teatro. Abbiamo una buona energia, trasmessa dalla famiglia e dagli amici.

Il figlio di Wanda Nara infortunato: partenza per Milano rinviata?

Continuano ad essere attenzionati da milioni di follower e curiosi i canali social ufficiali di Wanda Nara. Tra gli scatti della modella argentina, anche uno riguardante il figlio Benedicto, 11enne nato dal precedente matrimonio con Maxi Lopez. Infortunio per il ragazzo, che da poche ore ha la gamba destra ingessata e sarà costretto a star fermo per un po’, come sottolineato dalla mamma nelle Instagram Stories.

Partenza rinviata per Milano? In realtà, non sembra esserci una data già prestabilita per il ritorno in Italia. Si attendono novità dagli esami strumentali effettuati in una struttura specializzata da Wanda, sempre affiancata dai figli e dal suo Mauro Icardi.