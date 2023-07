Wanda Nara ha iniziato le cure dopo malattia: Icardi riflette sul trasferimento

Wanda Nara e le prime cure, si valuta il trasferimento in Europa per la riabilitazione: ora Icardi è ad un bivio

26-07-2023 12:05

Wanda Nara prosegue il suo percorso riabilitativo, dopo aver ricevuto l’esito dei primi esami strumentali effettuati all’indomani dei forti dolori addominali accusati esattamente due settimane fa. Mauro Icardi riflette sul suo futuro, inevitabilmente condizionato dallo stato di salute della propria compagna: il Galatasaray è sempre un’opzione percorribile, ma resta alla finestra il Newell’s Old Boys, club che riporterebbe in patria l’ex Inter.

Le condizioni di Wanda Nara: le indiscrezioni dei media argentini

Dall’Argentina, arrivano novità importanti sulle attuale condizioni di Wanda Nara, che sta seguendo con grande attenzione le indicazioni dell’équipe medica che la accompagna da giorni in questo delicato percorso. La giornalista Marcela Tauro, in tal senso, ha rivelato i primi dettagli della riabilitazione della conduttrice di Master Chef, nel corso del programma televisivo argentino Intrusos.

Wanda Nara ha già iniziato le cure e stanno procedendo nel migliore dei modi.

A fare eco alla collega Tauro, ci ha pensato il noto periodista sudamericano Angel de Brito, intervenuto durante la trasmissione “Lam”, per chiarire le tempistiche degli esami effettuati da Wanda Nara.

Wanda è andata a svolgere alcuni test di routine. Una volta fatte le analisi, sono stati trovati dei valori che non erano giusti. La stessa Wanda ha chiesto di rifare tutto da capo perché si è spaventata. Wanda è una ragazza sana che non ha mai avuto problemi di salute e che ha fatto dei controlli. Sarebbe potuta andare in vacanza, fare i controlli più tardi, ma delle volte ritardare può essere pericoloso.

Icardi, bivio di mercato: Galatasaray o Argentina per Wanda Nara

Non c’è fretta per Mauro Icardi, che ha dato assoluta priorità allo stato di salute della sua Wanda Nara, mettendo da parte il calcio e qualsiasi tipo di scelta, almeno per il momento. Allo stesso tempo, però, si avvicinano i primi impegni ufficiali e il centravanti argentino ha deciso di accettare l’offerta del Galatasaray, lasciando il Paris Saint-Germain a titolo definitivo per 10 milioni di euro.

Nonostante ciò, in queste ore si è fatto avanti il Newell’s Old Boys, squadra in cui è cresciuto Lionel Messi, proponendo cifre senza dubbio inferiori a quelle messe sul piatto dalla compagine giallorossa. Possibile un trasferimento a titolo temporaneo per 6 mesi, per stare vicino a Wanda Nara, come richiesto dal ragazzo.

C’è ancora uno scenario che porterebbe Icardi a giocare in Europa, sempre con i colori del Galatasaray. A confermarlo, di fatto, è la giornalista argentina Karina Iavicoli, intervenuta a Intrusos per parlare del percorso riabilitativo di Wanda Nara.

Wanda sta decidendo insieme a Icardi se continuare la cura in Argentina o in Turchia. Se decidesse di andare lì, lo farà con tutta la sua famiglia e sarà la stessa cosa se lo farà qui.

Come sta Wanda Nara oggi: le giornate in famiglia della modella

Dopo aver ricevuto la notizia di una sospetta leucemia, peraltro con l’intervento di un giornalista argentino, Wanda si è chiusa a riccio nella sua meravigliosa villa a Santa Barbara, quartiere esclusivo di Tigre. In compagnia di amici e familiari, vive con apparente serenità questo importante momento, senza smettere di lavorare e di portare a termine i progetti programmati tempo fa. Con il contributo del make up artist Kenny Palacios e il supporto della sorella Zaira, la Nara riesce a non lasciare nulla al caso, come testimoniano i suoi canali social ufficiali.

Con l’arrivo in Argentina di Maxi Lopez, poi, ha potuto gestire con maggiore serenità anche l’ampio nucleo familiare, con Icardi più vicino alle figlie più piccole. Wanda si è già sottoposta alle prime cure ed è costantemente monitorata, in attesa di novità sul suo stato di salute.