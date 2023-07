Per Wanda Nara nuovi test, la scelta di vita di Icardi: lascia il Galatasaray

Le condizioni di Wanda Nara spingono Icardi a rifiutare il Galatasaray: tornerà a giocare in Argentina, c'è già il sostituto per i turchi

24-07-2023 10:34

Inizia una nuova importante settimana per Wanda Nara e tutta la sua famiglia, inevitabilmente sconvolta dalla notizia di una sospetta leucemia che avrebbe investito la conduttrice televisiva di Master Chef, secondo i primi esami strumentali. Contestualmente, Mauro Icardi ha deciso di tornare a giocare in Argentina, lasciando prima il PSG e poi il Galatasaray, che gli aveva consentito di firmare un contratto triennale. Un gesto d’amore, di estrema responsabilità, al fine di stare il più vicino possibile alla sua compagna e ai figli.

Come sta Wanda Nara oggi: dal ricovero all’esito degli esami

Dopo essersi sentita male 12 giorni fa, quando è stata ricoverata presso una clinica di Buenos Aires per forti dolori addominali, Wanda Nara si è sottoposta a numerosi test medici, nella speranza di ricevere quanto prima una diagnosi definitiva. L’esito dei primi esami è stato subito diffuso dai media argentini, con la notizia che non è passata inosservata all’interno del nucleo familiare dell’ex procuratrice di Mauro Icardi.

Wanda farà di tutto per cercare di proteggere la sua privacy e quella dei suoi figli, d’ora in poi, a costo di comparire meno frequentemente sui canali social, dove continua ad aggiornare gli oltre 16 milioni di follower con scatti e video caratterizzati da set fotografici e scene di vita quotidiana. Al momento, la situazione e le condizioni di salute di Wanda Nara appaiono stabili, ma il percorso riabilitativo risulta molto delicato.

La modella è costantemente seguita da un’équipe medica di assoluto livello e ha già effettuato nuovi test nei giorni scorsi, presso una struttura specializzata. In settimana non sono escluse novità, con gli occhi dei fan sempre molto attenti al suo account Instagram ufficiale.

Icardi giocherà in Argentina per stare vicino a Wanda

Proprio nel momento in cui i supporters del Galatasaray stavano assaporando un definitivo ritorno in Turchia di bomber Mauro Icardi, ecco il cambio di rotta. Il centravanti argentino, che ha spinto per diventare a tutti gli effetti un calciatore della squadra di Istanbul, aveva già tra le mani un contratto triennale a cifre importanti, ma le condizioni di salute di Wanda Nara hanno fatto saltare il banco.

Pur di stare vicino alla sua famiglia e alla sua compagna, l’ex Inter ha deciso di tornare in Argentina, accettando la corte del Newell’s Old Boys, compagine in cui hanno militato autentici miti come Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Circa 10 milioni di euro per il cartellino al Paris Saint-Germain, che non ha mai messo in discussione la partenza del ragazzo, e un accordo con Icardi meno oneroso rispetto a quanto messo sul piatto dai turchi.

Icardi torna a casa e lo fa per la sua Wanda, rinunciando anche a diversi milioni di euro, mettendo dinanzi a tutto la famiglia.

Chi ha preso il Galatasaray al posto di Icardi

La situazione familiare di Mauro Icardi ha costretto il Galatasaray a virare su un altro calciatore con caratteristiche offensive, che potesse andare a rinforzare il reparto d’attacco dei giallorossi. Trattativa lampo per strappare alla Saudi League l’attaccante Cedric Bakambu, preso dall’Al Nassr e già presentato ai tifosi sui canali social ufficiali del club.

Per il classe ’91, che ora ritroverà un campionato senza dubbio più competitivo di quello arabo, contratto biennale a 1,5 milioni di euro a stagione, con Icardi libero di trovare un’altra sistemazione.