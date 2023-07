Wanda Nara, il post Instagram fa discutere: tra lavoro, figli e Icardi

Wanda Nara e le foto sui social dopo una settimana tormentata: c'è Icardi, ma il web si divide

23-07-2023 11:03

Ultime due settimane a dir poco impegnative per Wanda Nara, modella e conduttrice televisiva argentina in attesa di una diagnosi definitiva, dopo aver visto emergere una sospetta leucemia dai primi esami strumentali. I nuovi test medici chiariranno le sue condizioni di salute e il percorso riabilitativo da affrontare. Intanto, Mauro Icardi e Maxi Lopez continuano a farle compagnia, tenendo impegnati i figli più grandi e le bimbe, legittimamente in ansia per la loro mamma.

L’ultima settimana di Wanda: il post tra foto e frasi d’amore

Come annunciato sui canali social ufficiali, Wanda proteggerà in tutti i modi la sua privacy e quella dei suoi figli, così da evitare altri casi spiacevoli quali lo “scoop” pubblicato da un giornalista argentino molto noto in Sudamerica attraverso una trasmissione radiofonica, che ha persino provocato un pesante shitstorm nei confronti dell’innocente figlia del periodista.

Per provare a distogliere l’attenzione di media e fan dalle sue condizioni di salute, in attesa di una diagnosi definitiva, Wanda Nara ha scelto di catturare scene di normalità, pubblicando su Instagram foto che ritraggono lei intenta a lavorare e a completare ugualmente prestigiosi servizi fotografici, oppure al fianco delle sue bimbe e di Mauro Icardi, che ad oggi ha messo da parte la preparazione atletica con il Galatasaray per stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato.

Fiera dei suoi traguardi, anche recentemente ottenuti, Wanda ha messo nuovamente in evidenza il premio vinto lo scorso 9 luglio: è una sorta di Oscar della televisione argentina, ricevuto dopo essere stata inserita tra le “rivelazioni” per il ruolo interpretato in ¿Quién es la máscara?.

Wanda Nara fa discutere: i commenti social contro di lei

Il post Instagram pubblicato da Wanda Nara continua a far discutere in queste ore così importanti per le sue condizioni di salute e per la serenità del nucleo familiare che vede coinvolti anche Mauro Icardi e Maxi Lopez. Tantissimi i messaggi arrivati sotto le ultime foto della modella argentina, complice un numero di followers che ha superato ampiamente i 16 milioni. Moltissimi, però, anche i commenti ricchi di odio o di insinuazioni sul reale stato di salute di Wanda, che secondo alcune persone starebbe banalizzando la malattia, mostrandosi eccessivamente sorridente o tranquillamente impegnata con il proprio lavoro.

La Nara non ha certo risposto a questo tipo di reazioni, mentre ha preferito commentare insieme ad un’amica il suo cambio di look: Wanda, infatti, è tornata bionda, dopo messi in cui aveva scelto di sfoggiare una chioma mora, sempre molto apprezzata dai fan. Un ritorno al passato per lei, in un’estate senza dubbio diversa.

Come sta oggi Wanda Nara: condizioni e segnali

Massimo riserbo sulle condizioni e sulla diagnosi definitiva di Wanda Nara, i cui primi test medici avrebbero evidenziato una leucemia, da combattere secondo un preciso percorso riabilitativo, con il contributo dell’équipe medica che già segue da giorni la nota conduttrice televisiva, nonché ex procuratrice di Mauro Icardi.

Dai social, arrivano segnali positivi, anche grazie alla presenza di tutti gli affetti. Dai genitori ai figli, fino ad arrivare alla vicinanza dell’ex marito Maxi Lopez, volato in Argentina per stare vicino a Valentino, Costantino e Benedicto, con l’attuale compagna attualmente in Svizzera con la piccola Elle, venuta al mondo da circa 3 mesi.

Wanda, dopo essere stata esposta ad un autentico terremoto mediatico, ha deciso di raccontare tutto alla sua famiglia, con la consapevolezza che adesso potrebbero esserci seri cambiamenti nello stile di vita. Tutto dipenderà dall’esito degli esami effettuati presso una struttura specializzata all’inizio di questa settimana.