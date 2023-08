Wanda Nara, nuove rivelazioni sulla sua salute e il retroscena sulla casa in Turchia

La showgirl argentina ha svelato altri dettagli sulla sua condizione di salute: come ha scoperto la malattia, le cure e un retroscena su Mauro Icardi

01-08-2023 11:35

Le condizioni di salute di Wanda Nara hanno scosso l’Argentina e anche la Turchia, la loro casa attuale. Il Galatasaray ha ufficializzato l’acquisto di Mauro Icardi dal Psg, tra gli applausi e i cori della gente. Sono stati accolti dai tifosi come delle star, un tappeto rosso steso dopo la grande stagione dell’ex Inter che con i suoi gol ha contribuito alla vittoria della Superlig. Dal campo alla vita, la famiglia sudamericana è unita intorno alla showgirl e moglie dell’attaccante, che nelle scorse ore ha rivelato qualche dettaglio in più sulla malattia.

Wanda Nara e le condizioni di salute: la rivelazione

Wanda Nara conduce un programma molto noto, Masterchef Argentina. Nell’ultima puntata ha emozionato tutti dopo l’eliminazione di un concorrente, Antonio, con alcune frasi molto profonde e sentite: “So che queste lacrime sono un po’ di emozione e un po’ per il tuo trascorso. Ti meriti tutto perché i ragazzi come te ci riescono. Non importa da dove vieni, ciò che conta è quello che hai dentro e quella forza che hai per aiutare la tua famiglia ad andare avanti. E la tua famiglia è serena perché ha te“. Parole sincere, che rimandano anche al suo passato.

Il presente invece l’ha messa di fronte a qualcosa di molto serie. Da diverse settimane, tra conferme e smentite, si parla della malattia che avrebbe colpito la moglie di Icardi. Ne ha parlato con Angel de Brito, giornalista di intrattenimento, che ha poi rivelato alcuni dettagli della loro conversazione, riportati da La Nacion: “Mi ha confermato la malattia ed è concentrata sulle cure e anche sulla sua famiglia“.

Poi su suo figlio Valentino (nato dal rapporto con Maxi Lopez): “Viaggio più volte per seguirlo al River. Le mamme vogliono che tutti siano felici. E lui, lì a giocare nella sua squadra, è contento”. Il giornalista ha poi confermato che la modella è sotto shock e che appena sarà pronto comunicherà direttamente il suo stato di salute.

Wanda Nara e la scoperta della malattia

La showgirl ha poi rivelato a De Brito come ha saputo della malattia: “È stato difficile perché l’ho scoperto in TV. Nessuno me l’ha detto prima, non mi hanno confermato una diagnosi“. Poi il giornalista ha svelato altri retroscena: “Ovviamente, i dottori cautamente non gli hanno detto: ‘Hai questo e quello.’ Perché volevano essere precisi. Infatti le hanno fatto prima le analisi del sangue che hanno dato i valori sbagliati. Poi a Fundaleu, in un altro istituto, hanno iniziato a trattarla con più rigore. Ed è qui che sono cominciate le sue cure”.

Wanda Nara ha poi svelato anche delle scene toccanti, che hanno mandato in crisi la sua famiglia: “All’inizio sono arrivate le infermiere piangendo e mi hanno abbracciato. E ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. In quel momento sono andata nel panico perché non sapevo cosa mi stesse succedendo. Ho fatto piangere tutti i bambini mentre tutti parlavano nei media. La mia famiglia, distrutta. Mauro voleva abbandonare il calcio. Zaira è tornata dalle vacanze. Mia madre sdraiata sul pavimento. Mi sentivo come se tutto stesse cadendo. E sono diventata forte in modo che tutti sentissero che stavo bene, ma tutto è andato a pezzi”.

La casa in Turchia e l’affetto dei tifosi per Wanda

Wanda Nara ha mostrato la sua lussuosa casa sui social. A colpire è l’immensa piscina, che si trova nel cortile sul retro in mezzo a un giardino circondato da alberi e che confina con una laguna centrale, tipica del fastoso quartiere. E’ presente anche l’orto, dove coltiva pomodori, peperoni e peperoncini.

Nel salone c’è anche un pianoforte, dove soprattutto la figlia si diletta con la musica. Il video che l’argentina ha postato, con tanto di didascalia “La mia casa a Istanbul”, ha raggiunto 16 milioni di utenti e più di mezzo milione di like e migliaia di commenti dai suoi follower, che le hanno fatto sentire la loro vicinanza in un momento molto delicato.