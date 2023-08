Inter, perché Scamacca è la scelta finale: tifosi in fermento sui social

L'Inter sorpassa tutti e si avvicina all'acquisto di Scamacca, nonostante l'annata in chiaroscuro del bomber con la maglia del West Ham

01-08-2023 11:00

Rieccoci, ma questa volta per davvero: dopo che la scorsa estate l’Inter provò a prendere Scamacca, poi soffiato dal West Ham, adesso è davvero vicina la chiusura dell’affare tra i nerazzurri e il centravanti italiano classe ’99. Con un anno di ritardo è in arrivo il prescelto per l’attacco dell’Inter, si potrebbe chiudere così definitivamente la pagina attaccanti e il capitolo Lukaku.

Le cifre dell’affare Scamacca-Inter

Dopo il primo no del West Ham alla prima offerta dei nerazzurri, Marotta e Ausilio hanno alzato l’asticella per arrivare a Gianluca Scamacca. Balogun, l’altro nome in ballottaggio, per ora resta in stand-by, in attesa che Correa venga ceduto. Scamacca, intanto, è il prescelto per colmare il vuoto lasciato da Lukaku – non riacquistato – e Dzeko che ha lasciato la società dal 1 Luglio 2023 da svincolato per andare al Fenerbhace.

Sorpassata al momento la Roma che nella trattativa si contendeva il centravanti con l’Inter: i giallorossi non sono mai andati oltre il prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri sono vicini alla chiusura dell’accordo per circa 30 milioni (25+5 di bonus), cifra minima che il West Ham ha stabilito per dare il via libera all’uscita del suo centravanti.

Inter-Scamacca: perché sì

Scamacca dallo scorso 26 Luglio 2022 ha siglato un accordo contrattuale con il West Ham da tre milioni di euro annui. Nonostante i forti debiti emersi dall’ultimo bilancio dell’Inter (quasi 330 milioni di passività), la società potrà però usufruire anche del Decreto Crescita che consente di riportare indietro i talenti italiani grazie a forti agevolazioni fiscali.

La punta azzurra ha aperto la porta ad un ritorno in Italia dopo la sfortunata stagione al West Ham, in cui non non è riuscito ad incidere positivamente poco segnando appena otto reti, di cui solo tre in Premier League.

Le reazioni del web: “Scamacca meglio di Lukaku”

Siamo agli sgoccioli finali, il web si accende e l’hashtag Scamacca impazza tra i nerazzurri e non solo. Le reazioni del web si dividono: alcune positive e altre dubbiose sull’arrivo di Scamacca all’Inter: “Eh dai 7/8 gol Thuram, 8/9 Scamacca…… il tutto per 6 milioni l’anno il primo e 30 milioni di cartellino il secondo! Mercato stellare!”.