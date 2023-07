Calciomercato: l’Inter rilancia la corsa a Scamacca, la Juventus stringe per Castagne

Dopo l’affare Samardzic, l’Inter deve risolvere il rebus per l’attacco con i nerazzurri che tornano a contattare il West Ham per Scamacca. La Juventus punta all’esterno Castagne, il Napoli prova a chiudere il rinnovo di Osimhen

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Giornata di attesa per il calciomercato. L’Inter dopo l’affare Samardzic deve risolvere la questione attacco. I nerazzurri, presi alla sprovvista da Lukaku, ora si rimettono in corsa per Gianluca Scamacca, tenuto d’occhio sempre anche dalla Roma.

Juventus: Lukaku si allontana, occhio a Donnarumma

Romelu Lukaku non sembra prendere la strada di Torino e della Juventus. La rivelazione non è arrivata dagli esperti di mercato ma dallo stesso giocatore nel corso di un incontro fortuito con un tifoso “Non credo che l’affare si farà”, le parole del belga. La Juventus però a fare spenti continua a lavorare a diverse trattative. In settimana dovrebbe arrivare Facundo Gonzalez, jolly difensivo che sembra essere la prima vera mossa di Cristiano Giuntoli.

Szcezsny continua ad essere molto seguito in giro per l’Europa. Il portiere polacco nel corso della sua avventura con la Juventus ha dimostrato di essere un giocatore di grande affidamento e piace a tante squadre. Su di lui c’è il forte interesse del Bayern Monaco che al momento però ha inserito David Raya come prima opzione. Secondo Sportmediaset, in caso di partenza del polacco, la Juve potrebbe puntare su Donnarumma. Come esterno d’estro piace sempre e molto Timothy Castagne, che sembra avere il totale apprezzamento anche di Allegri.

Inter, dopo Samardzic è il momento dell’attacco

L’Inter mette a segno un altro colpo per il centrocampo visto che Lazar Samardzic tra qualche giorno potrebbe essere un giocatore a disposizione di Simone Inzaghi. Ma ora gli sforzi dei nerazzurri devono concentrarsi unicamente sull’attaccante. Il dietofront (e le varie giravolte) di Romelu Lukaku hanno messo in difficoltà i dirigenti nerazzurri che ora cercano una soluzione. L’ex Alexis Sanchez si è proposto ma non sembra una soluzione particolarmente affascinante e un suo arrivo sarebbe legato solo a una partenza di correa. Nelle ultime ore sono aumentati i contatti per Gianluca Scamacca, giocatore che per caratteristiche tecniche e fisiche viene considerato una valida alternativa a Scamacca. Le conversazioni sono iniziate ma siamo ancora piuttosto lontani da una possibile soluzione definitiva.

Dall’attacco alla porta: l’Inter deve anche risolvere la situazione legata alla porta. Sommer sembra in dirittura d’arrivo ma i nerazzurri vorrebbero riuscire ad arrivare anche ad un secondo di affidamento in modo da permette a Stankovic di continua senza ansia e pressioni il suo cammino di crescita. Improbabile l’arrivo di Trubin viste le richieste altissime dello Shakthar.

Napoli, il rinnovo di Osimhen si avvicina: il procuratore in ritiro

Il rinnovo di Osimhen sembra più vicino. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di blindare il centravanti nigeriano allontanando le potenziali pretendenti con richieste da capogiro. Il numero uno partenopeo ha cercato di impostare una lunga trattativa con il giocatore che ora sembra essere arrivata al punto conclusivo. Oggi nel ritiro di Castel di Sangro, è arrivato il procuratore del nigeriano e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’attesa fumata bianca.

Milan, tutto fatto per Musah: è l’ottavo acquisto dei rossoneri

Il Milan continua il suo mercato che sta entusiasmando i tifosi. I dirigenti rossoneri stanno arrivando a tutti gli obiettivi che si sono prefissi in questa stagione di mercato: l’ultimo colpo è Yunus Musah. Il centrocampista del Valencia arriverà dal Valencia per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Dopo una lunga trattativa, i rossoneri sono riusciti a convincere gli spagnoli con il giocatore che ha un passato tra le fila del Giorgione (Eccellenza di Castelfranco Veneto) che firmerà un contratto di cinque anni. Ora i rossoneri dovrebbero dedicarsi ai movimenti minori: come vice Theo Hernandez, piace Luca Pellegrini.

Salernitana, arriva il portiere francese Costil. Atalanta, nuova cessione in vista?

La Salernitana si prepara a piazzare un altro colpo di mercato con l’arrivo del portiere francese Benoit Costil che dovrebbe firmare un contratto annuale. Il Cagliari vuole migliorare il suo attacco, per la formazione sarda la scelta potrebbe andare su uno tra Petagna e Colombo. Dopo aver ceduto Parisi alla Fiorentina, l’Empoli potrebbe puntare a Giuseppe Pezzella per la fascia dopo lo scorso campionato a Lecce.

L’Atalanta ha messo a segno una cessione delle sue, il club lombardo dopo Hojlund sta pensando anche alla possibilità di cedere il danese Maehele: sul giocatore c’è il Marsiglia, il club di Percassi valuta una cessione per un’offerta superiore ai 12 milioni di euro. L’Al Nassr ha ufficializzato l’ingaggio di Manolo Gabbiadini dopo le ultime sei stagioni passate con la maglia della Sampdoria.