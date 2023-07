Milan, Musah ottavo nuovo arrivo: Pioli cambia tutto, ecco come giocherà

Il mercato del Milan è quasi finito già a Luglio. Pioli si prepara ad avere in ritiro la squadra quasi al completo in attesa di Musah dal Valencia

29-07-2023 18:03

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Il centrocampo del Milan si rifà il look: dopo l’addio di Tonali, oltre a Loftus-Cheek e Reijnders, ecco in arrivo anche Musah, centrocampista americano classe 2000, dal Valencia per circa 20 milioni. Messo nel cassetto, almeno per ora, il 4-3-3 Pioli, potrebbe passare al 4-2-3-1 e posizionare in mediana il nuovo innesto.

Milan-Musah: vicini alla fumata bianca

Ultimi colpi per Furlani, Moncada e D’Ottavio che saranno in grado di concludere quasi totalmente il mercato del Milan portando in dotazione a Pioli un altro centrocampista. Al momento c’è soltanto l’accordo verbale tra i due club: Milan e Valencia e, a questo punto, si tratta per definire solamente gli ultimi dettagli. Dopodichè il contratto sarà inviato e preparato e Musah potrà finalmente raggiungere Milano.

Il costo dell’operazione sarà poco sotto i 20 milioni di euro. Un altro colpo in stile RedBird, l’ottavo per la precisione: non top player già affermati ma giovani con valutazioni ancora contenute che abbiano ampi margini di crescita. Pioli, intanto, si prepara a schierare un centrocampo completamente rinnovato e tutto ancora da scoprire e arrodare.

Il nuovo centrocampo del Milan con Musah, due soluzioni per Pioli

Musah si allena da diverso tempo a parte e ha saltato anche le amichevoli del Valencia in questi giorni, in uscita dal club spagnolo. Possiede quattro passaporti tra cui quello italiano, per via della sua infanzia trascorsa in Veneto. Pioli adesso lo potrebbe schierare come mediano di centrocampo a due o, in alternativa, come mezz’ala nell’eventuale 433. Non predilige il ruolo di vertice basso di centrocampo nel 433. Le sue qualità sono nell’accelerazione, quando in possesso palla, mentre in fase difensiva è una vera macchina da recupero, abile nell’ intercettare pallone.

Milan: ecco tutti gli acquisti in attesa dell’ottava meraviglia

Il tabellone di tutti gli acquisti del calciomercato del Milan 2023/24 (quasi 100 milioni già spesi):