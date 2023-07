Milan: chi è Musah, il jolly made in Usa che serve a Pioli

Il 22enne americano è un centrocampista duttile che può giocare a due o a tre ed essere impiegato anche sulla fascia sia in difesa che sulla trequarti

Qualche mese fa Yunus Musah fu accostato all’Inter, ora pare invece che il talentuoso centrocampista americano possa finire al Milan per accontentare Stefano Pioli, alla ricerca di un jolly per la linea mediana rossonera.

Milan, chi è Yunus Musah

Yunus Musah è nato nel 2002 (compirà 21 anni a novembre) ma nonostante la giovane età è un centrocampista seguito già da tempo da diversi top club europei. Mesi fa fu l’Inter a interessarsi a lui, ma il giovane statunitense potrebbe ora finire al Milan. Per Stefano Pioli si tratterebbe di un acquisto importante: Musah è un centrocampista moderno, dinamico ma dotato anche di buona tecnica, visione di gioco e una struttura fisica adatta a un campionato come la serie A. Tra l’altro, il giovane americano ha un legame con l’Italia che in pochi conoscono.

Musah, l’Italia e il passato nel Giorgione

Musah è infatti originario di New York, ma la sua famiglia, di origine ghanese, si trasferì però a Castelfranco Veneto quando Yunus era ancora bambino. E proprio in Italia Musah ha conosciuto il calcio: i suoi inizi, infatti, sono stati nel settore giovanile del Giorgione, club del campionato dilettanti. Dopo su di lui arrivò l’Arsenal, che anticipò i club italiani e lo aggregò alla propria Academy senza però farlo mai esordire in prima squadra. Nell’agosto 2019, senza contratto, Musah finì al Valencia, che nella stagione seguente lo fece debuttare nella Liga a soli 18 anni: ad oggi Musah vanta 108 presenze complessive con il club spagnolo in tre stagioni, condite da 5 gol e 3 assist. Pur essendo molto giovane, Musah è inoltre un pilastro della nazionale degli Stati Uniti: ha giocato 24 partite a livello internazionale, partecipando anche agli ultimi Mondiali di Qatar 2022.

Musah, perché piace al Milan

Con Musah il Milan potrebbe colmare quel vuoto lasciato nella scorsa estate da Frank Kessie. L’americano è infatti un centrocampista dinamico e molto intelligente, in grado di giocare in diverse posizioni, non solo a centrocampo: nel Valcencia è stato utilizzato in ogni ruolo della mediana e, all’occorrenza, anche come terzino o esterno d’attacco. Il meglio però lo dà in mezzo al campo, là dove può far valere la sua capacità di coprire il campo, recuperare palla e distribuirla con qualità.

Nel Milan di oggi, Musah potrebbe essere un giocatore utilissimo, sia in un centrocampo a due (abbinato a Loftus-Cheek o Bennacer) che a tre, e all’occorrenza essere utilizzato anche sulla trequarti. Convincere il Valencia a cederlo, però, non sarà facile: il club spagnolo chiede almeno 25 milioni di euro per lui.