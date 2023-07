Mercato, le ultime su Lukaku tra Juve e Chelsea. Reijnders al Milan, Inter su Balogun

Tutte le trattative e i rumors di mercato del fine settimana: tiene banco il caso Lukaku, col belga scaricato dall'Inter e inseguito dalla Juve. Tutti gli altri affari in corso.

15-07-2023 23:06

Di solito nel fine settimana il calciomercato si prende una pausa, stavolta sembra abbia fatto eccezione, almeno per quel che riguarda rumors e voci a effetto.La giornata si è aperta con la notizia della clamorosa rottura tra Inter e Lukaku, col belga che flirta la Juventus. Il problema? I bianconeri non possono acquistarlo, devono prima cedere Vlahovic per far cassa. Insomma, un intrigo in piena regola, con Big Rom bollato come “traditore” sui social dai tifosi nerazzurri e il cui futuro è ancora avvolto dal mistero.

Lukaku pronto a raggiungere il Chelsea, Juve alla finestra

In serata, infatti, giusto per aggiungere pepe alle indiscrezioni di mercato, è rimbalzata dall’Inghilterra la voce di un riavvicinamento tra Lukaku e il Chelsea. Il belga ha parlato con Pochettino e gli ha detto di essere pronto ad aggregarsi lunedì ai Blues in ritiro: non dovrebbe partire, comunque, per la tournée americana insieme ai londinesi. La Juve, in attesa di mettere a punto un’offerta congrua per lui, prepara l’affondo col Barcellona per Kessie ed è vicina alla cessione di Zakaria al West Ham, che cerca un sostituto di Rice, passato all’Arsenal per 122 milioni. Un altro ex bianconero, Ramsey, è tornato in patria: ufficiale l’accordo col Cardiff.

Inter, il primo obiettivo per l’attacco è Balogun

E l’Inter? Dato il benservito a Lukaku, colpevole di aver dialogato prima col Milan, poi con la Juventus, il club nerazzurro si è fiondato su altri obiettivi. Il primo risponde al nome di Balogun, attaccante dell’Arsenal e della nazionale statunitense, autore la scorsa stagione di 21 reti in Ligue 1 col Reims. È giovane (ha 22 anni) e ha un ingaggio abbordabile: si tratta. Altri possibili obiettivi sono Taremi, che piace anche al Milan, Morata e N’Zola.

Milan, Reijnders in arrivo: piace Danjuma

A proposito di Milan, sembra essersi finalmente sbloccata la telenovela che per alcune settimane aveva ricordato ai tifosi rossoneri la tribolata trattativa De Ketelaere dello scorso anno (anche se i dolori veri, col belga, sarebbero arrivati dopo): Reijnders è atteso lunedì in Italia per le visite mediche, che sosterrà martedì. Ha rinunciato ad alcuni milioni che gli doveva l’AZ e le due società hanno raggiunto l’accordo a 19 milioni più bonus. Ma il Milan non si ferma. Forte l’interesse per un altro olandese, Danjuma, 26enne esterno d’attacco del Villarreal.

Napoli, Garcia blinda Osimhen; Roma su Morata

Garcia in conferenza stampa ha fatto chiarezza sul mercato del Napoli. Osimhen è contento di restare, Kvaratskhelia pure (nonostante un’offerta folle del Newcastle), mentre si cercherà un’intesa con Zielinski e Lozano, in scadenza. Non arriverà Maxime Lopez, forse invece gli azzurri prenderanno un altro pupillo del tecnico francese, Tousart dall’Hertha Berlino. In arrivo pure Faraoni, mentre Kim – nonostante i ritardi nei pagamenti dal Bayern – è ormai destinato ai tedeschi. Altri affari: colpo della Lazio, che ha ingaggiato Taty Castellanos, attaccante argentino nell’ultima stagione al Girona ma di proprietà del New York City. Roma vicina all’ingaggio di Morata.