Napoli, il Newcastle piomba su Kvara: offerta folle, De Laurentiis prende tempo

15-07-2023 20:20

Se per Osimhen servirebbe un “duecentello” (De Laurentiis dixit…), chissà che un “centello” non possa bastare per vedere approdare Khvicha Kvaratskhelia alla corte del Newcastle. Il club di proprietà del fondo Pif, infatti, avrebbe messo gli occhi sul georgiano del Napoli.

Il Newcastle fa la spesa in Serie A

Non soltanto Tonali, dunque: la Serie A resta nel mirino del club giunto quarto nell’ultima Premier League, almeno stando a quanto riportato da WinWinAllSports, media saudita. La notizia ha iniziato a circolare di conseguenza anche in Italia: una cifra monstre, ossia di circa 95 milioni di euro, che per ora non sembra aver impressionato Aurelio De Laurentiis. Eppure, il “centello” è molto vicino, e una cifra del genere va comunque valutata: difficile immaginare che il Napoli si privi di un altro top player, dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco, eppure di fronte a queste cifre non si può escludere nulla. Soprattutto se i magpies dovessero ritoccare al rialzo la già congrua offerta.

Kvaratskhelia, si aspetta la risposta del Napoli

Una risposta “ufficiale” da parte del club azzurro, comunque, non c’è stata ancora: De Laurentiis vuole puntare ancora sull’esterno georgiano, forte degli altri 4 anni di contratto che lo legano agli azzurri. Intanto, però, il Newcastle vuole fare sul serio, e la prima offerta testimonia la volontà di comprare ancora dalla Serie A. Sarebbe un colpo importante, non solo per la cifra messa sul piatto, ma anche per il valore tecnico del giocatore, sicuramente tra i migliori dell‘impresa scudetto del Napoli. Bisognerà capire se la barriera alzata dal patron azzurro sarà resistente così come quella eretta attorno ad Osimhen. Gli azzurri, che hanno acquistato Kvaratskhelia per 10 milioni di euro un anno fa, potrebbero mettere a segno una incredibile plusvalenza di mercato.

Kvaratskhelia, ora tocca a De Laurentiis

La parola adesso passa ad Aurelio De Laurentiis, il quale ha sempre dichiarato che nessun giocatore è incedibile se arriverà l’offerta giusta. Va da sé che il Newcastle, oltre al prezzo del cartellino, potrebbe contare su altre “armi”: innanzi tutto l’ingaggio, che sarebbe senz’altro superiore rispetto a quello percepito attualmente dal georgiano, e il fascino di giocare in Premier League, senza alcun dubbio il campionato più stimolante al mondo. Di sicuro è una trattativa destinata a non finire tanto rapidamente, perché il fondo Pif è ben deciso a fare del Newcastle una potenza del calcio.

I tifosi non hanno dubbi: Kvara non si tocca

Una notizia del genere ha naturalmente scatenato il dibattito tra i tifosi del Napoli, i quali sono ben consci del rischio di perdere il proprio fuoriclasse. Qualcuno, però, spera che il presidente resista alla “tentazione”. Come Giuseppe: Secondo me se arrivano a 150 milioni Aurelio lo cede al Newcastle …ma per meno no”. E Antonio aggiunge: “Kvara non si tocca forza Napoli campione”. Mentre Alessio chiarisce: “Si mo vendiamo Kim Kvara e Osimhen tutti insieme poi lo stadio pieno col binocolo lo vede il presidente”. Domenico non vuole proprio saperne: “Neppure per tutto l’oro del mondo, ma non rompano a noi napoletani!”. Luca invece ironizza: “Con quei soldi ci compri una gamba!!”. Alessandro non ha dubbi: “ADL ha detto che è incedibile“.