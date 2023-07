Inter, il caso Lukaku-Juventus scatena la rabbia dei tifosi sul web

Il bomber starebbe aspettando i bianconeri e si è reso irreperibile, lo sconcerto dei fan su twitter

15-07-2023 08:43

Solo pochi mesi fa zittiva la curva bianconera che ululava cori razzisti nei suoi confronti con il suo iconico gesto con il dito sul naso ma stando alle indiscrezioni di mercato sarebbe pronto a vestire la maglia bianconera, tradendo l’Inter. Paradossale quanto sta succedendo sul mercato con Lukaku che rischia di diventare il caso dell’anno.

L’Inter ha l’accordo col Chelsea ma Lukaku è scomparso

Dopo un lunghissimo braccio di ferro l’Inter era riuscita a raggiungere l’intesa per comprare Lukaku: accordo trovato a 35 milioni di euro (che arrivano dalla cessione di Onana al Manchester United) ma a spegnere gli entusiasmi subito dopo è emersa la verità. Big Rom si è reso irreperibile, dietro di lui ci sarebbe la Juventus che sta aspettando di vendere Vlahovic per prendere il belga.

Tifosi Inter sconcertati per il caso-Lukaku

Da ieri il tam tam sul web sta scatenando i tifosi dell’Inter: “pensate che Lukaku voglia andare a “morire” di solitudine con il gioco di Allegri e senza coppe europee? Questo senza nemmeno citare la storica rivalità che lo metterebbe praticamente ai confini del pianeta “merda”? Inteso come comportamento. Io non ci credo” oppure: ” Quindi la Juventus venderebbe Vlahovic (7 anni più giovane) per coprire con Lukaku che costa a bilancio uguale. E Lukaku mollerebbe l’unico ambiente che lo tratta da re per andare dove l’hanno insultato e dove lo ritengono scarso. Io non trovo il minimo senso” e poi: “Se la juve non ha alcuna intenzione di comprarlo e ha fatto tutto solo per rompere i rapporti tra Lukaku e l’Inter, sarebbe uno scacco matto clamoroso”

C’è chi scrive: “ma noi stiamo vendendo Onana apposta per prenderlo e lui va alla Juve dopo essere stato un mese ad aspettare l’Inter? Eh?? Ma ha senso?” e poi: “Io se fossi l’Inter lo lascerei andare, perché un conto è se parlasse con un altro top club europeo ma non una rivale come Juve o Milan dopo che fai quell’intervista che dichiari amore all’Inter e mai in quelle 2 squadre, servono prima uomi che calciatori, se è vero stare alla larga”

Lukaku è un traditore per i fan nerazzurri

Il web è scatenato: “… vada dove vuole, l’Inter c’era prima di Lukaku e ci sarà anche dopo, che problema c’è, se vuole un’altra squadra vada pure, ci divertiremo a batterlo, se invece vuole l’Inter gioirà con noi!” e anche: “Se davvero andrà da quelli lì, sarà una bella infamata. Avevo tutto sommato capito quando volle andare al Chelsea, ma dopo tutto quello che ha detto, andare da loro proprio non glielo perdonerei” e infine: “Non succede, ma se succede diventa il più grande infame della nostra storia”