Lukaku torna all’Inter, accordo trovato con il Chelsea: ma la trattativa diventa un caso

L’Inter si prepara a riaccogliere Romelu Lukaku: secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Chelsea. Decisiva la chiusura della trattativa di Onana al Manchester United con l’annuncio atteso domani

14-07-2023 23:58

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Inter si prepara, ma a questo punto sarebbe meglio dire “preparava” a riabbracciare Romelu Lukaku. La lunga telenovela dell’estate sembrava essere giunta al termine con i nerazzurri che hanno finalmente raggiunto l’accordo con il Chelsea, che dopo aver fatto muro per settimane, ha accettato l’ultima offerta del club meneghino.

Lukaku all’Inter ma c’è il “giallo” procuratore

Accordo trovato, ma ad un passo dalle firme c’è ancora un problema. Almeno questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano sportivo infatti proprio dopo che i due club hanno finalmente trovato la quadra per il ritorno di Lukaku a Milano, ad essere sparito è il procuratore del giocatore; nessuna delle due squadre riesce a mettersi in contatto con il discusso avvocato belga Sebastian Ledure.

A confermare questo retroscena è anche Sky, secondo l’emittente televisiva ad essere sparito dai radar non è solo il procuratore ma lo stesso Romelu Lukaku che si è reso irreperibile nelle ultime ore, non sta rispondendo alle telefonate dei compagni e dei dirigenti nerazzurri. A questo punto non è esclusa nessuna opportunità e nemmeno il fatto che l’Inter indispettita da questo comportamento possa decidere di mollare la trattativa.

Onana verso il Manchester United: ecco le risorse per Lukaku

La trattativa per Romelu Lukaku sembra essersi sbloccata definitivamente grazie alla cessione di Andrè Onana al Manchester United, a meno di clamorose sorprese la cessione del portiere camerunese dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di domani. Nelle casse dell’Inter dovrebbe entrare una cifra vicina o addirittura superiore ai 50 milioni. Risorse fondamentali per Marotta e lo staff nerazzurro che potrà così investire 35 milioni per riportare Big Rom a Milano.

Lukaku e il giallo procuratore: la reazione dei social nerazzurri

La notizia del ritorno di Lukaku a Milano, ormai ad un passo, ma ancora di più la presunta “sparizione” del suo procuratore creano il consueto scompiglio sui social nerazzurro. La gran parte dei fan interisti considera il retroscena della Gazzetta dello Sport come una sorta di trovata pubblicità, niente da prenderei un considerazione.

Ma c’è anche chi sostiene che dietro questo piccolo giallo ci sia lo zampino dello stesso belga: “Lukaku è in debito con noi. 8 milioni di prestito più l’ingaggio, 18 milioni per un calciatore che si sta comportando male. Per me può stare dove sta, si è capito che Torino non gli dispiace”, scrive Ways. Anche Maurizio la pensa in modo simile: “Secondo me ci sta ripensando per via della concorrenza con Thuram e Lautaro. Forse sta ragionando se non siano meglio i soldi degli arabi”.