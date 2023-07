Brozovic è già un caso: l’ex giocatore dell’Inter non può giocare con l’Al Nassr

La sanzione ricevuta dal club arabo, Al Nassr dalla Fifa dopo il debito non pagato con il Leicester, ha creato un can sul trasferimento di Brozovic dall’Inter: il croato in questo momento non può giocare gare ufficiali

13-07-2023 18:42

La voglia di Arabia Saudita di Marcelo Brozovic deve aspettare. Quello che riguarda il centrocampista croato sembra essere un vero e proprio caso con la burocrazia della Fifa che potrebbe giocare un brutto scherzo a lui e all’Al-Nassr, mentre l’Inter guarda la situazione da lontano.

Brozovic non può giocare: l’allarme lanciato da Mundo Deportivo

A lanciare un allarme sulla situazione di Marcelo Brozovic è stato il Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo che segue da vicino le cose del mondo Barcellona ha infatti sostenuto che in questo momento il centrocampista, stando così le cose, non potrebbe giocare partite ufficiali con la sua nuova squadra e potrebbe rimanere fermo fino al 2025, questo nonostante ieri Epic Brozo sia stato presentato dalla sua nuova squadra nel ritiro estivo i Portogallo.

Al Nassr, la sanzione della Fifa per debiti non pagati

Nella giornata di oggi l’Al-Nassr è stato ufficialmente sanzionato dalla Fifa per un debito contratto con il Leicester nel 2018 e relativo all’acquisto del giocatore Ahmed Musa. Il club arabo, che in quel momento aveva una proprietà diversa non avrebbe corrisposto al team inglese tutto quanto dovuto in quella transazione e per questo motivo, la Federazione internazionale avrebbe deciso di punirlo vietandogli la possibilità di fare operazioni in entrata per le prossime tre sessioni, quindi fino al 1 gennaio del 2025.

Inghippo Brozovic: gli scenari possibili

Nonostante Brozovic abbia firmato il contratto con l’Al Nassr già da qualche giorno, il transfer internazionale non è stato ancora depositato alla Fifa e dunque in questo momento il giocatore resta come sospeso tra l’Inter e il club arabo. In questo momento il croato non potrebbe giocare partite ufficiali con la sua nuova squadra. L’unica possibilità per il club saudita è quella di saldare il prima possibile il debito con il Leicester e sperare che la Fifa eliminato la sanzione, altrimenti potrebbe trovare a mettere nuovamente il giocatore sul mercato facendo rientrare dalla finestra il sempre interessato Barcellona.