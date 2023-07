Mondiali, pioggia di milioni dalla Fifa: quanto incassano Juve, Inter e Milan

Arrivano i milioni promessi dalla Fifa alle squadre che hanno fornito calciatori per i Mondiali: tutti i risarcimenti per Juve, Inter, Milan e le altre squadre italiane.

13-07-2023 16:29

Arrivano i soldi. La Fifa ha distribuito i “risarcimenti” ai club che hanno fornito calciatori alle nazionali partecipanti all’ultimo Mondiale in Qatar, o che comunque sono stati coinvolti nella loro formazione. Fifa Club Benefits Programme è il nome del programma del massimo organismo calcistico internazionale, che riconosce contributi alle squadre e che si occupa di conteggiarne l’ammontare per singolo club. Una buona fetta è andata anche alle formazioni italiane.

Mondiali, i risarcimenti della Fifa: 16,7 milioni ai club italiani

Ventisette, in particolare, i club di serie A, B e persino C che hanno ricevuto sui loro conti i bonifici partiti dalla Fifa. I ragionieri di Infantino hanno distribuito complessivamente 187 milioni di euro a 440 società affiliate a 51 federazioni internazionali; 16,7 di questi sono andati a squadre italiane, l’11,7% dei proventi destinati all’insieme delle federazioni Uefa. La parte del leone l’hanno fatta Juventus, Inter e Milan, ma ci sono stati risarcimenti per tutti, pure per Mantova, Benevento e altre squadre che nella prossima stagione giocheranno in serie C.

Juventus, Inter e Milan prime nella classifica dei rimborsi

Al primo posto tra i club italiani risarciti la Juventus, con 2,7 milioni di euro. Al secondo l’Inter, che ha ricevuto un bonifico di due milioni. Terza posizione per il Milan con 1,4 milioni di euro. Qualche centinaia di migliaia di euro in meno per Fiorentina, Atalanta e Torino, quindi al settimo posto il Napoli: nelle tasche di De Laurentiis un altro milioncino dopo quelli guadagnati grazie allo scudetto e alla cavalcata in Champions. Detto dei 200mila euro per il Benevento e degli 86mila per il Mantova, la fetta più piccola è andata alla Cremonese a cui sono stati destinati 59mila euro.

Lo scenario mondiale: tutti i premi dalla Fifa alle federazioni

La parte principale dei 187 milioni stanziati dalla Fifa è andata alle federazioni dell’Uefa (142,5 milioni), seguita dalla Afc (Asia) con 21,3 milioni e dalla Concacaf centro-nordamericana con 13,8 milioni. Solo quarta la Conmebol, la confederazione sudamericana, con 5,8 milioni di euro. Alla Caf africana 4,1 milioni, all’Ofc (la confederazione dell’Oceania) le briciole: appena 86mila euro. Gli scenari potrebbero cambiare in vista dei Mondiali 2026 e del 2030, per i quali è previsto un aumento delle contribuzioni. Del resto, gli incassi saranno ancora più alti, visto l’ampliamento delle partecipanti a 48. E chissà che una fetta più ampia non possa andare alle federazioni asiatiche, trainate dal boom di campioni diretti verso l’Arabia Saudita.