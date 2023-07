Mondiale per club a 32 squadre: le 12 già qualificate, le italiane in ballo

Le squadre europee partecipanti al Mondiale per Club La FIFA ha stabilito i criteri d’accesso al nuovo format per le singole confederazioni. Per l’Europa, ad esempio, saranno impegnati i campioni delle ultime Champions League dal 2021 al 2024, ma anche ulteriori 8 squadre che verranno stabilite per mezzo di una classifica secondo criteri sportivi: 12 saranno i club nel complesso che si contenderanno la scena Mondiale in una super Champions rafforzata. Forse ti può interessare Mondiale per club 2023: si giocherà a Gedda L'edizione va dal 12 al 22 dicembre e sarà disputata in Arabia Saudita, sempre più coinvolta nel calcio che conta Juve a rischio, spuntano Milan e Napoli oltre all’Inter quasi sicura Ci saranno 12 squadre europee pronte a fronteggiare il resto dei club del mondo e a contendersi il primato mondiale. Già sicure di partecipare sono Chelsea, Real Madrid e Manchester City (campioni delle ultime tre edizioni) quindi seguendo il ranking, dovremmo vedere il Bayern Monaco, PSG e Inter. Ne mancano 5. Al momento la classifica vede in lizza Benfica, Juventus, Porto, Borussia Dortmund e Barcellona, ma tutto potrebbe ancora cambiare. Importante da ricordare è che ogni campionato non può portare più di due squadre (a meno che non ne abbia tre o quattro campioni). Il ranking della prossima Champions cambierà la classifica. Milan e Napoli, quindi, potrebbero superare i bianconeri e conquistare l’ultimo posto italiano disponibile. Europa favorita nella divisione slot delle varie confederazioni UEFA (Europa): 12 posti

CONMEBOL (Sud America): 6 posti

AFC (Asia): 4 posti

CAF (Africa): 4 posti

CONCACAF (Centro e Nord America): 4 posti

OFC (Oceania): 1 posto

Paese ospitante: 1 posto

Per le confederazioni con più di 4 slot (Europa e Sud America) si qualificheranno i campioni delle quattro edizioni di Champions League (per cui Chelsea e Real Madrid sono già iscritte) e Copa Libertadores (Flamengo e Palmeiras), mentre le squadre aggiuntive saranno determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo. Per le confederazioni con 4 slot (Asia, Africa, Centro e Nord America) avanzeranno i campioni delle precedenti quattro edizioni di AFC Champions League, CAF Champions League e CONCACAF Champions League. Per le confederazioni con un solo slot, quindi l’Oceania, sarà al via il club con il punteggio più alto tra i campioni della OFC Champions League.