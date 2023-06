Mondiale per club 2023: si giocherà a Gedda

L'edizione va dal 12 al 22 dicembre e sarà disputata in Arabia Saudita, sempre più coinvolta nel calcio che conta

26-06-2023 13:18

Il prossimo Mondiale per club, in programma dal 12 al 22 dicembre, si disputerà in Arabia Saudita, più in particolare nella città di Gedda. Il paese saudita viene sempre più coinvolto nel calcio che conta, grazie ai tanti soldi offerti sicuramente. Oltre a portare in patria grandi calciatori, ospita anche grandi tornei dove in campo ci sono le big del calcio mondiale. L’ufficialità della sede è stata comunicata dalla Federcalcio dell’Arabia Saudita e dalla Fifa congiuntamente.

E’ l’ultimo Campionato del mondo per club che si disputa con la formula ormai nota. Dal 2024, negli Stati Uniti, si daranno infatti battaglia 32 squadre.