Champions League, l'Inter sconfitta dal City: sul web si scatena la bufera su Lukaku

Il Manchester City vince la Champions League 2022-2023 con un Inter che comunque se l'è giocata praticamente alla pari. Le reazioni sul web dai social e la polemica su un errore di Lukaku

10-06-2023 23:02

L’Inter cede per 1-0 ad Istanbul contro il Manchester City, vincitore della Champions League 2002-2023 dopo una partita non certo indimenticabile ed abbastanza bilanciata: nessuno strapotere degli uomini di Guardiola, e come nelle altre finali europee di quest’anno i nostri avrebbero potuto avvicinarsi al successo, uscendo infine dal campo con tanti rimpianti e recriminazioni. E sui social, oltre a criticare un match poco spettacolare, si sono scatenate le frecciatine e lo sfottò contro un interista in particolare.

Il web boccia la prestazione del City nel primo tempo

Il primo tempo è ben rappresentato dallo 0-0, in un match piuttosto bloccato, soprattutto alla pari e avaro di azioni salienti (al netto delle papere, sorprendenti in negativo, di Ederson, che in due occasioni in particolare ha lasciato la porta praticamente sguarnita, con Lautaro prima e Barella successivamente che potevano beffare il City).

Il web è una sequela di commenti in cui latita ovviamente l’entusiasmo per questo avvio di finale. “Tutto sto strapotere del City non lo vedo, il portiere è chiaramente in difficoltà”, “Sta giocando malissimo il City”, “Questo City se va avanti così ci lascia le penne.. altro che mostri!”, “Il City è terrorizzato”.

Il colpo di scena di De Bruyne e quel precedente notato dai social

In realtà però un colpo di scena c’è stato, ovvero l’uscita dal campo per un infortunio muscolare di una pedina fondamentale per Guardiola quale è Kevin De Bruyne, sostituito da Phil Foden.

Sui social molti tifosi di squadre rivali hanno sottolineato la fortuna interista (“Vorrei avere la vostra sorte qualche volta”, twitta un utente), ma altri dal resto del mondo fanno notare di converso la sventura del giocatore del City, già nel recente passato infortunato in una finale di Champions (era il 2021, finale a Porto con il Chelsea poi vincente). Da notare, infine, che Gareth Bale preventivando un successo 5-0 del City aveva previsto un De Bruyne conquistatore del riconoscimento come uomo del match…

Lukaku “para” su Dimarco e i social si scatenano

Nel secondo tempo l’Inter è parsa più in difficoltà, al di là del gol del vantaggio di Rodri che ha sorpreso le difese poco reattive della squadra di Inzaghi e del piccolo screzio tra Barella e Lautaro, con il primo che ha rimproverato all’argentino poca generosità in un’azione di gioco (nulla a che vedere con gli scontri in campo del recente passato con protagonista il mediano sardo).

Lukaku ha avuto un’occasionissima di testa quasi al 90′, ma prima è stato autore di una parata volontaria sul tiro di Dimarco del possibile pareggio. E qui il web si è scatenato: “Ma siete sicuri all’Inter che gli state pagando lo stipendio a Lukaku, o gioca ancora in Inghilterra?”.

E ancora: “Durante le finali Lukaku si trasforma in un portiere eccezionale per qualsiasi squadra ci giochi contro”, “Lukaku si conferma l’uomo delle finali, sempre decisivo per gli avversari”, “E ancora una volta (come nella finale col Siviglia) Lukaku evita un gol dell’Inter ostacolando un compagno di squadra “, “Come ai Mondiali, Lukaku decisivo”.

Polemica sulla telecronaca Sky

Chiudiamo con una polemica a latere, non tanto sulla partita ma sulla telecronaca della diretta su Sky Sport. Diversi spettatori hanno criticato il commento del duo ai microfoni: “Ok che sta giocando una italiana in finale, però per la miseria un po’ meno di parte i telecronisti potrebbero esserlo. Ok ho scelto Caressa-Bergomi, però veramente imbarazzante, è una finale di Champions non Italia-Inghilterra. Ci sono anche tifosi non interisti che la guardano”, illustra il cuore del problema un utente. Gli fa eco un altro commentatore: “Vergognoso Caressa che tifa come un ossesso. Mettete un vero telecronista”.