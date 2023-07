UEFA, retrocessioni bloccate da una coppa europea all'altra: accontentato Mourinho

La UEFA cambia le regole: a partire dal 2024 stop alla 'retrocessione' di una squadra da una coppa all'altra. Tutti i dettagli del nuovo format e le novità del calendario.

11-07-2023 11:42

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

La UEFA si proietta già al 2024. Di fatto, l’organo che governa il calcio continentale ha reso noto il cambio di format che le coppe europee dovranno osservare a partire dall’edizione 2024/25. Se c’è qualcuno che finora si è trovato in disaccordo con alcune regole, è senza dubbio Josè Mourinho. Il parere dell’allenatore della Roma fu chiaro lo scorso 16 marzo, in seguito al passaggio dei giallorossi ai quarti di Europa League, competizione in cui retrocedono le squadre che chiudono al terzo posto i gironi di Champions League. La UEFA ha accolto la richiesta dello Special One di bloccare le retrocessioni da un torneo europeo all’altro.

UEFA, coppe europee 2024-25: ecco cosa cambierà

La UEFA ha ideato un restyling organizzativo in vista delle competizioni europee che partiranno nella stagione sportiva 2024-25. I primi cambiamenti si vedranno sin dalla fase a gironi, a cui parteciperanno 36 squadre e non più 32. Nel caso della Champions League e dell’Europa, con l’inizio della prima fase fissato a settembre e la fine a gennaio, a ogni squadra partecipante verrà garantita la disputa di otto partite con otto club differenti, di cui quattro sul campo casalingo e l’altra metà in trasferta. Per ciò che riguarda la Conference, che concluderà la fase a gironi a dicembre, le gare in programma saranno sei, di cui tre in casa e tre fuori.

Retrocessioni bloccate da una competizione UEFA all’altra

Josè Mourinho sicuramente gradirà questo cambiamento. Di fatto, la UEFA ha eliminato la ‘retrocessione’ di una squadra da una competizione a un’altra ‘minore’, ridimensionando i criteri di valutazione della classifica generale in seguito alla fase a gironi. Le squadre che si posizioneranno dal 1° all’8° posto accederanno direttamente agli ottavi. A seguire, chi occuperà dal 9° al 16°, invece, dovrà affrontare le squadre classificate dal 17° al 24° in uno spareggio a eliminazione diretta con formula di andata e ritorno. Infine, chi si piazzerà dal 25° al 36° posto, sarà definitivamente eliminato.

Settimana esclusiva per ogni coppa europea: la decisione della UEFA

Non è finita qui. Oltre alla modifica delle regole sopracitate, la UEFA ha stabilito anche un’ulteriore modifica. Quest’ultima riguarda una sorta di “esclusività” per ogni competizione. Quindi, per tutte e tre le coppe europee verrà dedicata una settimana ciascuna, in cui si disputeranno unicamente le gare riguardanti la competizione.

Nel caso della Champions League, durante la sua settimana, il programma dei match verrà spalmato nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. L’Europa, invece, scenderà in campo il mercoledì e il giovedì e, infine, la Conference unicamente il giovedì. Il calcio si dimostra, ancora una volta, in continua evoluzione, seppur estremamente condizionato dai diritti televisivi.