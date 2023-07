Roma, Mourinho torna e vuota il sacco su mercato, Dybala e Chiffi

Vacanze finite per José Mourinho: l'allenatore della Roma è rientrato nella Capitale. Le sue parole sul mercato, sulla questione Dybala e la frecciatina sulla squalifica.

08-07-2023 16:19

Vacanze finite per José Mourinho. Lo Special One è tornato a Roma insieme al fido collaboratore Nuno Santos. Da Lisbona, un aereo di linea li ha portati all’aeroporto di Ciampino. Domenica libera, poi da lunedì si comincerà a far sul serio. C’è da mettere le basi per la nuova stagione della squadra giallorossa e i nodi sono ancora tanti: il mercato che non decolla, la questione Dybala da sciogliere e un campionato da affrontare subito a tutta. Con una tegola sul capo: la squalifica per le prime due giornate per il caso Chiffi.

Roma, Mourinho non si sbilancia sul mercato

Aria sorridente, cappellino chiaro e occhiali da sole, Mou si mimetizza quasi tra i turisti uscendo dallo scalo romano. Ma ovviamente non passa inosservato. I cronisti sono lì a braccarlo e gli tirano fuori alcune risposte interessanti. Scontata la prima domanda: “Mourinho, è pronto per la nuova stagione?”. Ancor più scontata la risposta: “Certo che sono pronto, sono sempre pronto. Se mi aspetto regali dal mercato? No, non mi aspetto niente. Sono contento di lavorare. Lunedì alle 8 del mattino sono a Trigoria, da quel momento si lavora”.

Dybala resta? Morata arriva? Le risposte di Mou

Con un catenaccio ancor più ferreo di quello imposto alla sua Roma in campionato, Mourinho non cede sulle questioni più calde, al momento, per la Roma: “Dybala? Non so niente del suo contratto e del suo futuro, ovviamente parlo con lui, come faccio con tutti. Se arriva Morata? Parlo solo dei miei giocatori e ripeto: non parlo di mercato. Parlo solo di quelli che ho con me. Non voglio neanche dire se mi piacerebbe avere Morata, non parlo del mercato”. L’ultimo rinvio in fallo laterale è alla domanda su Frattesi: “Dispiaciuto? No, ripeto ancora che non penso al mercato. Non penso a niente. Penso solo a lavorare”.

Caso Chiffi e squalifica: lo Special One sarcastico

Un po’ più aperto Mourinho quando gli chiedono di Chiffi e della squalifica di dieci giorni per le gravi offese all’arbitro di Monza-Roma dello scorso campionato, che gli faranno saltare le prime due giornate: “Tutto vero, mi hanno chiesto scuse pubbliche. La squalifica non mi ha sorpreso, vorrà dire che ad agosto invece di stare in panchina con questo caldo, starò tranquillo in qualche stanzetta con l’aria condizionata“. A proposito di caldo, qualcuno ha messo in discussione la location per la preparazione nel sud del Portogallo: “Farà caldo – taglia corto Mou – ma non così come a Roma“.