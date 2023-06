Roma, squalifica per Mourinho dopo le accuse a Chiffi: quante gare salta lo Special One

José Mourinho fermato per 10 giorni e multato. Multa anche per la Roma. A deciderlo è il Tribunale federale nazionale per le dure parole del tecnico rivolte all'arbitro Chiffi e alla categoria

28-06-2023 19:11

Accuse all’arbitro Daniele Chiffi, José Mourinho rinuncia al patteggiamento e viene condannato a pagare una multa e a scontare una squalifica a partire dalla prima giornata del prossimo campionato. Multa anche per la Roma. Il tecnico giallorosso potrebbe saltare una sola gara, ma occorrerà un calendario favorevole.

Caso Chiffi, stop per Mourinho

Dopo le quattro giornate inflitte dall’UEFA per gli insulti all’arbitro Taylor al termine della finale Europa League, lo Special One sarà costretto a saltare anche l’inizio della prossima Serie A. Come riportato dall’Ansa, infatti, dopo il deferimento della procura federale per le accuse all’arbitro Chiffi, il Tribunale federale nazionale ha deciso di fermare il tecnico della Roma.

Mourinho rinuncia al patteggiamento

Niente patteggiamento, dunque, come si era ipotizzato nelle ultime ore. Sì, perché, fino a questo primo pomeriggio la linea tenuta dalle parti sembrava poter portare in quella direzione, tanto che la società giallorossa e Mou stavano preparando un documento per chiarire in particolar modo le accuse lanciate alla categoria arbitrale al termine di Monza-Roma di Serie A dello scorso 3 maggio.

Le due parole di Mourinho a Chiffi e classe arbitrale

“Non abbiamo la forza che hanno altre società per dire: ‘Questo arbitro non lo vogliamo'”, aveva tuonato lo Special One dopo aver caricato a testa bassissima il direttore di gara, Daniele Chiffi: “È un arbitro tecnicamente orribile e dal punto di vista umano non è empatico… È il peggior arbitro che abbia mai incontrato nella mia carriera”.

Caso Chiffi, 10 giorni di stop a Mourinho

Frasi durissime, che dopo il repentino dietrofront a sorpresa di Mourinho sul patteggiamento, hanno portato alla squalifica che obbligherà i giallorossi a un avvio di stagione senza il proprio condottiero in praticamente ogni competizione. Il tribunale della FIGC ha, infatti, deciso di sospendere lo Special One per 10 giorni a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato. Una sospensione a cui si aggiunge una duplice multa da 50mila euro, al tecnico e alla Roma, che era stata deferita per responsabilità oggettiva sui fatti.

Mourinho può saltare una sola giornata

I dieci giorni di squalifica dovrebbero tradursi in uno o due turni di stop. Con il campionato di Serie A che prenderà il via nel weekend del 19-20 agosto e la seconda giornata in quello del 26-27, occorrerà capire quando giocheranno i giallorossi. Tra anticipi e posticipi, infatti, non è detto che la Roma non possa non limitare i danni e vivere solo l’esordio stagionale senza il proprio allenatore in panchina.