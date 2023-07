Juventus, le voci sul possibile ritorno di Dybala scatenano i tifosi

Allegri vorrebbe un 10 per la sua squadra, la Joya ha già offerte dall'Arabia: lo scenario

03-07-2023 09:55

Lo abbiamo visto scatenato mentre ballava e cantava con il compagno di nazionale Lautaro Martinez

a Grefe, nel Chianti, per il matrimonio del Tucu Correa: Paulo Dybala si sta rilassando in vacanza dopo una stagione da montagne russe tra prestazioni eccellenti (18 gol e 8 assist tra campionato e coppe su 40 gare giocate) e infortuni ricorrenti. La Joya ha trascinato la Roma alla finale di Europa League e in campionato fin dove è stato possibile ma la sua permanenza in giallorosso non è scontata.

Dybala ha una clausola bassa

Il fantasista ha un contratto fino al 2025 ma con una clausola che gli consentirebbe di andar via anche subito a prezzi contenuti: per l’estero è di soli 12 milioni, per l’Italia è di 20 milioni di euro. Già gli arabi si sono interessati al giocatori con offerte super a livello di ingaggio ma l’argentino per ora non sembra interessato a giocare in campionati meno attrattivi.

Juventus, Allegri cambia modulo e vuole un 10

Ecco allora spuntare l’idea Juventus. Tuttosport scrive che Allegri cerca un 10 per la sua squadra: difficile che possa farlo Pogba, che non dà ancora certezze a livello fisico, e il sogno nascosto sarebbe quello di far tornare a Torino Dybala. L’alternativa sarebbe Kamada per rinnovare completamente il reparto offensivo dove rischiano di andar via anche Vlahovic e Chiesa, dopo Di Maria.

Il ritorno di Dybala alla Juve costerebbe 17 milioni all’anno. Tra sogno del popolo bianconero e realtà del club: la Joya ha un clausola da 20 milioni e uno stipendio da 10 lordi. La notizia intanto fa il giro del web e scatena le reazioni dei tifosi.

Juve, i tifosi non credono al ritorno di Dybala

Fioccano i commenti: “La scelta più intelligente, giusta ed ovvia: lasciamo perdere Zaniolo, Berardi et similia”, oppure: “La Juve cerca un Dybala? Non si può leggere” e poi: “Sognate pure… Giuntoli non lo comprerebbe mai” e infine: “Darlo andar via a parametro 0 e poi ricomprarlo un anno dopo? Sarebbero tutti da rinchiudere!”.