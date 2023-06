Juventus: Giuntoli vuole Hojlund per sostituire Vlahovic

L'attaccante dell'Atalanta potrebbe essere il primo colpo per l'ex Napoli nella nuova società. Sul serbo ci sono tre squadre

28-06-2023 09:09

Non appena Cristiano Giuntoli diventerà direttore sportivo della Juventus il primo compito che avrà sarà ridurre i costi della squadra. Verranno quindi esaminate le proposte per Dusan Vlahovic, che piace ad Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco. Data per scontata la partenza del serbo, per un’offerta congrua, il nuovo diesse avrebbe già individuato il suo sostituto e sarebbe Rasmus Hojlund, centravanti dell’Atalanta che era nel mirino di Giuntoli già al Napoli. Non sarà facile, però, chiudere l’affare perché sul nerazzurro ci sono anche i club di Premier League, che hanno grande potenza economica.