L’Arabia tenta anche Spalletti e Dybala: maxi-offerta per il tecnico ma serve l’ok di De Laurentiis

Gli sceicchi vorrebbero portare nel loro campionato l’allenatore che ha offerto il miglior gioco d’Europa con il Napoli. Nel mirino anche la Joya: se dicesse sì, la Roma non potrebbe opporsi

27-06-2023 12:46

L’Arabia Saudita che progetta di fagocitare il calcio europeo e i suoi protagonisti poteva non essere attratta dalla possibilità di ingaggiare l’allenatore che nella scorsa stagione ha offerto il gioco più spettacolare del Vecchio Continente? Secondo Tuttomercatoweb, Luciano Spalletti ha ricevuto una maxi-offerta da parte degli sceicchi per andare ad allenare in Arabia Saudita. E anche Paulo Dybala sarebbe tentato dal seguire le orme di Cristiano Ronaldo…

Spalletti, maxi-offerta dall’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita punta a compiere il salto di qualità nel mondo del calcio assicurandosi non solo i migliori giocatori in circolazione, ma anche gli allenatori più bravi. Secondo Tuttomercatoweb, gli sceicchi avrebbero presentato una maxi-offerta a Luciano Spalletti per allenare una squadra saudita: il portale quantifica la proposta in un contratto pluriennale da 15-20 milioni di euro l’anno.

Il tecnico toscano ha però rifiutato, ribadendo di voler restare un anno lontano dal campo di gioco: dovesse cambiare idea, per accettare la proposta dell’Arabia Saudita Spalletti avrebbe comunque bisogno dell’ok di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Il calcio dell’Arabia Saudita tenta anche Dybala

Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, il calcio saudita rappresenterebbe una forte tentazione anche per Paulo Dybala, che sarebbe stato contattato in maniera esplorativa dagli sceicchi. L’argentino non ha ancora ascoltato i termini concreti della proposta che lo riguarda, ma non avrebbe neanche escluso la possibilità di volare in Arabia Saudita.

Roma inerme di fronte alla volontà di partire di Dybala

Ricordiamo che se Dybala decidesse di lasciare l’Italia, la Roma non potrebbe opporsi: nel contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria con scadenza a fine luglio del valore di 12 milioni di euro, un’inezia per qualunque club saudita si decidesse ad acquistare l’attaccante argentino.