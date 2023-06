Il tecnico calabrese piace a diverse società

24-06-2023 19:14

Anche Gennaro Gattuso potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. L’agente del tecnico calabrese, Jorge Mendes, è in contatto con alcune società del campionato saudita e a breve potrebbero arrivare novità importanti.

Gattuso è reduce dall’esperienza non positiva a Valencia, dove è stato esonerato lo scorso gennaio. In precedenza ha allenato il Napoli, il Milan (anche la Primavera), il Pisa, l’Ofi Creta e il Palermo. La sua prima esperienza da allenatore è stata al Sion, in Svizzera.