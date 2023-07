Roma, la nuova maglia firmata da Adidas segna una svolta di stile e non solo per la prossima stagione

Presentata la nuova maglia Home stagione 2023/2024 con riferimenti classici e storici: un glorioso ritorno al passato con attenzione alle performance contemporanee

06-07-2023 15:11

Sapevamo che la nuova maglia della Roma sarebbe stata un evento, ma anche un progetto di innovazione con una prospettiva commerciale ambiziosa, innegabile, considerata l’entità della partnership che la società dei Friedkin ha stipulato con Adidas. Un ritorno, che gli estimatori e i tifosi ricorderanno per romanticismo. E che conferma le ambizioni sul piano commerciale del club.

La presentazione della maglia Adidas della Roma

Stamattina, dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni relative all’aspetto che avrebbe avuto la divisa per la prossima stagione 2023/2024 è stata ufficialmente presentata ai media la divisa, che verrà indossata dai giocatori e dalle giocatrici.

Attorno alle 9:42 il brand ha pubblicato le prime immagini della divisa romanista che presenta una linea contemporanea, una performance dei tessuti avanzata e sempre più traspirante e dettagli che hanno già intrigati gli appassionati, ovvero tifosi e collezionisti.

Fonte: Ufficio Stampa AS Roma

Il lupetto e la scritta sul colletto

La nuova maglia della Roma

Questo nuovo completo, versione “Home” per la stagione 2023/2024 è costituita da maglia, calzoncini, calze si presenta in un rosso acceso accompagnato dal giallo del logo Adidas e dallo storico lupetto, che da sempre ha contraddistinto la squadra capitolina e la Capitale.

Il dettaglio dietro al colletto, poi, non è sfuggito ai tifosi: “Daje Roma daje” recita la scritta che ha già mandato in estasi i romanisti. La maglia in questione è in vendita da oggi.

Nelle immagini diffuse ai media dalla società e pubblicate sui social, riconosciamo per la squadra maschile Dybala, Pellegrini e Mancini più gli altri giocatori che si sono prestati a indossare e a mostrarsi con questa versione. Lo sfondo è evocativo: tra colori e richiami classici, è una celebrazione della romanità.

I post e i messaggi dei giocatori

Il capitano Lorenzo Pellegrini ha commentato il post della Roma che lo ritraeva con la nuova divisa Adidas. Il numero 7 giallorosso ha replicato all’account della sua squadra su Instagram mettendo un cuore giallo e uno rosso.

Sul proprio profilo Instagram Gianluca Mancini ha pubblicato un post di presentazione della nuova maglia della Roma targata Adidas scrivendo: “Tre strisce, due colori, una città”.

Bryan Cristante ha pubblicato sui social il video di presentazione corredando le immagini con la scritta: “Il futuro appartiene ai lupi”.

Nulla conferma – anzi – quanto rimbalzato dai social, ovvero il 10 di Dybala, che pare smentito dai fatti.

