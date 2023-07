Calendario Serie A 2023/2024, tutte le date da non dimenticare

A Torino su il sipario sulla nuova stagione e scatta il conto alla rovescia per derby e big match: ecco quando si giocheranno

05-07-2023 13:45

Ecco il calendario della Serie A 2023/2024. A Torino, alla presenza del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, dell’amministratore delegato Luigi De Siervo e delle leggende della massima serie, Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri sono state svelate le trentotto giornate della nuova stagione.

L’attesa è finita. Prima giornata il 20 agosto 2023, ultima il 26 maggio 2024. Trentotto turni da vivere tutti d’un fiato. Il cammino del Napoli campione d’Italia in carica, di Milan, Inter, Roma, Lazio e di tutte le altre contendenti per il tricolore è tracciato.

Serie A 2023/2024, la prima giornata

Si parte con Bologna-Milan, anticipo del 19 agosto. Il Napoli debutterà allo “Stirpe” contro la neo-promossa Frosinone. La Juventus sarà impegnata in trasferta a Udine mentre l’Inter ospiterà il Monza. La Roma attende la Salernitana, la Lazio sarò di scena a Lecce.

Serie A 2023/2024, le date dei derby e dei big match

Grande curiosità per conoscere quando si giocheranno derby e i big match. Di seguito l’elenco delle date dei match più attesi dai tifosi.

2-3 settembre – Terza giornata: Napoli-Lazio, Roma-Milan.

16-17 settembre – Quarta giornata: Inter-Milan , Juventus-Lazio.

, Juventus-Lazio. 30 settembre-1 ottobre – Settima giornata: Milan-Lazio.

7-8 ottobre – Ottava giornata: Juventus-Torino .

. 21-22 ottobre – Nona giornata: Milan-Juventus .

. 28-29 ottobre – Decima giornata: Napoli-Milan, Inter-Roma.

4-5 novembre – Undicesima giornata: Salernitana-Napoli .

. 11-12 novembre – Dodicesima giornata: Lazio-Roma .

. 25-26 novembre – Tredicesima giornata: Juventus-Inter .

. 2-3 dicembre – Quattordicesima giornata: Napoli-Inter.

9-10 dicembre – Quindicesima giornata: Juventus-Napoli .

. 16-17 dicembre – Sedicesima giornata: Lazio-Inter.

23 dicembre – Diciassettesima giornata: Roma-Napoli.

30 dicembre – Diciottesima giornata: Juventus-Roma.

13-14 gennaio – Ventesima giornata: Milan-Roma, Napoli-Salernitana .

. 27-28 gennaio – Ventiduesima giornata: Lazio-Napoli.

3-4 febbraio: Ventitreesima giornata: Inter-Juventus .

. 10-11 febbraio: Ventiquattresima giornata: Milan-Napoli, Roma-Inter.

2-3 marzo – Ventisettesima giornata: Napoli-Juventus , Lazio-Milan.

, Lazio-Milan. 16-17 marzo –Ventinovesima giornata: Inter-Napoli.

30 marzo: Trentesima giornata: Lazio-Juventus.

6-7 aprile: Trentunesima giornata Roma-Lazio .

. 13-14 aprile –Trentaduesima giornata: Torino-Juventus .

. 20-21 aprile – Trentatreesima giornata: Milan-Inter .

. 27-28 aprile – Trentaquattresima giornata: Juventus-Milan , Napoli-Roma.

, Napoli-Roma. 4-5 maggio – Trentacinquesima giornata: Roma-Juventus.

18-19 maggio – Trentasettesima giornata: Inter-Lazio.

Serie A 2023/2024, i criteri per la compilazione del campionato

Le uniche soste durante il campionato di Serie A 2023/2024 coincideranno con le gare della Nazionale: il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024.

Le squadre di Serie A scenderanno in campo anche il 23 e il 30 dicembre. Una giornata è prevista anche il 6 gennaio, periodo in cui per la prima volta si giocherà anche la Final Four di Supercoppa (4 e 5 gennaio a Gedda) alla quale prenderanno parte Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.

Il calendario prevede un unico turno infrasettimanale: il 27 settembre 2023 ed è asimmetrico: la sequenza delle gare del girone d’andata non sarà la stessa del ritorno.

Tra i criteri utilizzati per la compilazione del calendario del prossimo campionato di Serie A rientra anche quello relativo ai derby, che si svolgeranno in giornate differenti.

I club che partecipano alla Champions League non si incontrano tra loro né incontrano quelli che partecipano all’Europa League e Conference League nelle giornate comprese tra due turni di competizioni UEFA (25, 28, 32 e 35).

