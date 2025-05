Inter, Mourinho ha tifato per lo scudetto del Napoli e spiega perché: web incredulo

Lo Special One ha gufato i nerazzurri, non voleva che potessero bissare quel Triplete che vuole sia ricordato solo per la sua impresa del 2010

Il Psg può riuscirci: dopo aver vinto la Ligue1 e la coppa di Francia la squadra di Luis Enrique può centrare il triplete battendo l’Inter sabato a Monaco nella finale di Champions League. Il sogno dei nerazzurri era sfumato da tempo, già dopo l’eliminazione in coppa Italia cui ha fatto seguito lo scudetto fallito con il secondo posto alle spalle del Napoli. Un dispiacere per tanti tifosi nerazzurri e per Inzaghi che a un certo punto della stagione sognava il…poker, includendo il Mondiale per club ma non per chi, come Josè Mourinho, si è sempre dichiarato interista a vita.

Chi ha vinto il triplete nella storia

Solo dieci club hanno vinto campionato, coppa nazionale e Coppa dei Campioni nella stessa stagione. Il Paris Saint-Germain ha vinto il titolo della Ligue 1 e poco tempo dopo ha battuto 3-0 il Reims in finale di Coppa di Francia il 24 maggio, quindi resta in ballo. Anche il Barcellona puntava a questo storico traguardo in questa stagione, ma la sconfitta contro l’Inter in semifinale ha messo fine alle sue speranze. Se il Paris dovesse conquistare tre trofei, Luis Enrique diventerebbe il secondo allenatore a realizzare questa impresa in due occasioni, essendoci già riuscito con il Barcellona nel 2015. Attualmente, Pep Guardiola è l’unico allenatore ad aver completato il treble due volte, con il Barcelolna nel 2009 e con il Manchester City nel 2023.

Queste le squadre che hanno vinto il triplete

1966/67: Celtic

1971/72: Ajax

1987/88: PSV Eindhoven

1998/99: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Inter

2012/13: Bayern Monaco

2014/15: Barcellona

2019/20: Bayern Monaco

2022/23: Manchester City

Il Celtic fece poker

Il Celtic – nel 1966/67 – è l’unica squadra che finora ha vinto Coppa dei Campioni, campionato, coppa nazionale e Coppa di Lega nella stessa stagione. La Coppa di Lega si disputa in meno paesi, tra cui Inghilterra e Portogallo.

La gufata di Mourinho

L’Inter ci riuscì nel 2010 con Mourinho ma intercettato da Sky Sports, il tecnico portoghese ha ammesso di aver temuto che il primato della sua Inter nel 2010 potesse essere eguagliato e ha tifato contro: “Sarò un po’ cattivo, ma molto onesto. Temevo davvero che potessero vincere il Triplete e non volevo che lo vincessero. Il Triplete è mio”.

Poi ha aggiunto: “Ma adesso che hanno perso sia il campionato che la Coppa Italia, devo dire che mi piacerebbe vederli vincere la Champions League. Detto questo, Luis Enrique sta facendo un lavoro eccezionale a Parigi. Ha trasformato completamente la squadra. Hanno perso, diciamo, il loro giocatore numero uno, ma sono riusciti a ricostruire tutto in modo straordinario. Quindi, se dovesse vincere Luis, sarei felice anche per lui”.

La reazione dei tifosi

Sui social arrivano le reazioni dei tifosi: “Egocentrismo allo stato puro … me lo segno !!!” e poi: “Eh ma Mourinho cuore nerazzurro” e anche: “Muoio Il primo Gufo era lui”, e infine: “Puoi dire tutto quello che vuoi Josè”.