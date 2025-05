Serie A: Inter e Milan entrambe a San Siro alla prima giornata, "colpa" delle Olimpiadi

Il campionato la prossima stagione dovrà convivere anche con l'Olimpiade invernale a Milano-Cortina: la gestione della Lega e la programmazione

Neanche il tempo di leggere i titoli di coda di questa stagione di Serie A che subito si inizia a programmare la nuova. E la prossima settimana (il 6 giugno) saranno svelati i calendari, con i tifosi che potranno già cerchiare di rosso le date importanti. E la Lega ha pensato anche ad alcune novità per far convivere il campionato al meglio anche con le Olimpiadi invernali a Milano-Cortina.

Inter e Milan, novità all’esordio in Serie A

Soffia un vento nuovo sul campionato di Serie A, pronto a ripartire per la stagione 2025-2026 con un carico di novità e una macchina organizzativa che sembra finalmente viaggiare a pieno regime. La Lega sta limando gli ultimi dettagli, ma alcune decisioni sono già nero su bianco, come riportato da Repubblica.

E una riguarda Inter e Milan, che apriranno entrambe la stagione tra le mura amiche di San Siro. Non lo faranno, ovviamente, lo stesso giorno — una dovrebbe giocare l’anticipo, mentre l’altra potrebbe scendere in campo nel posticipo del lunedì, in attesa dei calendario che sarà svelato il 6 giugno. Un doppio debutto casalingo che segna una piccola rivoluzione logistica, ma perfettamente sostenibile.

Serie A e la convivenza con l’Olimpiade

Dietro le quinte, la governance della Lega appare più solida dopo un periodo travagliato. Il nuovo presidente Ezio Simonelli ha portato nuova linfa, affiancato dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, navigatore esperto che ha resistito a tutte le tempeste, e da Andrea Butti, responsabile dell’organizzazione del calendario. A lui il compito di far quadrare il cerchio tra esigenze televisive, necessità dei club e compatibilità con le competizioni internazionali. Una sfida, come sempre, complessa.

La stagione che verrà dovrà infatti fare i conti con un ospite d’eccezione: l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ottenuto la disponibilità di San Siro per la cerimonia inaugurale del 6 febbraio, evento che imporrà una pausa forzata per il tempio del calcio milanese. Lo stadio dovrebbe restare chiuso dal 23 gennaio al 7 febbraio, ma aprirà di nuovo il sipario in campionato per il weekend del 14-15 febbraio, il tempo necessario per rifare completamente il manto erboso, che potrebbe essere danneggiato dall’inevitabile calpestio delle delegazioni olimpiche — un’esigenza ancor più delicata in pieno inverno.

La soluzione della Lega

Per evitare disagi, la Lega ha già previsto che Inter e Milan giocheranno in trasferta durante il periodo olimpico, con due o tre turni lontano da San Siro. In questo modo, si scongiura la complicata ipotesi di trovare stadi alternativi all’altezza di due club con un numero elevatissimo di abbonati. E forse anche per questo motivo a inizio campionato esordiranno in casa entrambi i club. E non dovrebbero esserci interferenze nemmeno con la Champions League, lato nerazzurri. Una programmazione studiata nei dettagli, che punta a garantire spettacolo e continuità senza sacrificare le esigenze dei tifosi. La Serie A 2025-2026 si annuncia così come una stagione di transizione e innovazione, pronta a convivere con le luci a cinque cerchi.