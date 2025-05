Serie A, le date della prossima stagione: il 6 giugno il calendario, si riprende il 24 agosto

Il 6 giugno verrà svelato il calendario della prossima Serie A, che aprirà i battenti il 24 agosto e terminerà il 24 maggio 2026. Le date e le soste

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Il campionato di Serie A è terminato ieri sera portando in dote gli ultimi verdetti (la Juventus in Champions League, la Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference, la Lazio fuori dalle coppe e le retrocessioni in B di Empoli e Venezia), ma già si pensa al prossimo anno: il 6 giugno verrà svelato il calendario, si parte il 24 agosto.

Serie A 2025-2026, si parte il 24 agosto

Il Napoli gongola per la vittoria del campionato, c’è già chi promette battaglia, come l’Inter, beffata sul filo di lana. Juventus, Milan e Lazio sono chiamate al riscatto dopo una stagione deludente (i bianconeri si sono salvati sul gong agguantando il 4° posto, le altre due sono clamorosamente fuori dalle coppe), Atalanta e Roma a migliorarsi dopo i rispettivi 3° e 5° posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bisognerà attendere il 24 agosto per dare di nuovo fuoco alle polveri. Rispetto agli anni passati si ripartirà con un po’ di ritardo, a causa del Mondiale per Club che terrà impegnate Inter e Juventus. L’ultima di campionato, invece, è fissata per il 24 maggio 2026, mentre nei prossimi mesi la Lega Serie A sviscererà tutte le date ufficiali che influenzeranno il cammino delle 20 formazioni in gioco (manca l’ultima, una tra Cremonese e Spezia, impegnate in finale playoff).

Serie A 2025-2026, calendario il 6 giugno, gli impegni degli azzurri

Il calendario verrà svelato il 6 giugno, nel corso del festival della Serie A. Al termine della stagione sono in programma i mondiali 2026 che si disputeranno negli USA, in Messico e in Canada, con l’Italia di Luciano Spalletti chiamata a vincere il gruppo I che comprende anche Norvegia, Moldavia, Israele ed Estonia.

Proprio il 6 giugno, in concomitanza con la stesura del nuovo calendario, gli azzurri debutteranno nella corsa qualificazione a Oslo, contro la Norvegia di Haaland. Tre giorni dopo è in programma l’esordio interno, a Reggio Emilia, contro la Moldavia.

A interessare il campionato saranno le pause che, con molta probabilità, verranno inserite nei weekend del 6-7 settembre, dell’11-12 ottobre e del 15-16 novembre 2025. Da valutare, invece, il periodo di sosta legato alle festività, collegate con l’esito delle qualificazioni mondiali.

Supercoppa Italiana, dove si gioca e partecipanti

Per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, che si disputerà a dicembre, probabilmente ancora in Arabia Saudita (manca ancora l’ufficialità, ma l’interesse degli arabi a organizzare la manifestazione è ancora vivo), sarà sfida tra il Napoli (vincitrice dello scudetto), il Bologna (ha vinto la Coppa Italia), l’Inter (seconda in campionato) e il Milan (finalista in Coppa Italia). Le semifinali sono le seguenti: Napoli-Milan e Bologna-Inter. Le vincenti si affrontano in finale.