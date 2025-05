Nazionale, Spalletti ha pronta la lista dei convocati per la Norvegia: le novità

Il CT vara un gruppo di 27 verso Norvegia e Moldavia: l’elenco ufficiale domani mentre sabato ci sarà il raduno. Dubbio Acerbi, preallerta per Chiesa

Lunedì la lista ufficiale, sabato il raduno a Coverciano: ci siamo per il ritorno in campo dell’Italia. Il CT Luciano Spalletti è pronto a diramare la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale verso il Mondiale 2026. Domani il commissario tecnico ufficializzerà l’elenco dei 27 azzurri selezionati per le sfide contro Norvegia e Moldavia, in programma rispettivamente il 6 e il 9 giugno. Il gruppo inizierà gli allenamenti a porte chiuse mentre alcuni big – come Barella, Frattesi, Bastoni e Dimarco – saranno ancora impegnati nella finale di Champions League a Monaco di Baviera. Donnarumma, anche lui tra i finalisti, si aggregherà successivamente. Gli ultimi dubbi del CT e le possibili sorprese.

Difesa, nodo Acerbi: convocazione solo in caso di necessità

Il nome di Francesco Acerbi resta cerchiato in rosso. Al momento, il centrale dell’Inter figura tra i pre-convocati, ma il suo rientro in azzurro sarà valutato solo in caso di reale emergenza nel reparto difensivo. Spalletti sembra orientato a guardare al futuro, lasciando spazio a elementi più giovani.

La retroguardia titolare dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, con Buongiorno prima alternativa, anche se il difensore del Napoli è reduce da uno stop muscolare e non ha ancora ritrovato il campo. Gabbia e Comuzzo sono in attesa della prima chiamata ufficiale, mentre Gatti è out per la frattura al perone. Ecco perché Acerbi potrebbe tornare utile a seconda delle condizioni dei colleghi e dell’esito della Champions.

Centrocampo: Casadei e Mandragora in risalita

A centrocampo si profila la conferma della linea mediana vista a marzo in Nations League, con Ricci, Rovella, Tonali, Casadei, Barella e Frattesi come colonne portanti. Mandragora potrebbe spuntarla su Locatelli e Fagioli per un posto tra i convocati, mentre Brescianini figura tra le riserve. Pisilli e Baldanzi, per ora, restano nel giro dell’Under 21.

Attacco: Chiesa e Politano in bilico, torna Orsolini

Il reparto offensivo vedrà una folta concorrenza, soprattutto sugli esterni. Politano, uscito con un fastidio muscolare durante la sfida scudetto al Maradona, resta in dubbio. In caso di forfait, spazio a Cambiaso, adattabile anche in avanti. Rientra Orsolini, mentre Zaccagni – alle prese con la pubalgia – è da valutare.

Occhi puntati su Federico Chiesa, che ha ritrovato minutaggio nelle ultime due uscite con il Liverpool: per lui è pronta una preallerta. L’attacco sarà coperto da Retegui, Kean, Lucca, Raspadori e Maldini.

Modulo e gestione degli interisti

Spalletti continuerà a lavorare principalmente sul 3-5-2 come sistema di gioco, ma non è esclusa una virata verso il 4-3-3, soprattutto contro la Moldavia. La flessibilità tattica sarà determinata anche dalla condizione dei giocatori dell’Inter che, dopo la sfida contro la Norvegia di Haaland, potrebbero essere lasciati liberi, in vista del Mondiale per Club.

La probabile lista dei 27 convocati