Italia, la Norvegia potrebbe perdere Haaland: l’infortunio col City tiene in ansia gli scandinavi

Ieri il centravanti del Manchester City ha lasciato in stampelle lo stadio del Bournemouth dopo un colpo alla caviglia: il 6 giugno dovrebbe sfidare la Nazionale di Spalletti

Quanto è grave l’infortunio rimediato ieri da Erling Haaland nella gara di FA Cup vinta dal Manchester City in casa del Bournemouth? Se lo chiedono i media della Norvegia, avversaria dell’Italia il prossimo 6 giugno in una gara chiave per le qualificazioni ai Mondiali 2026: il centravanti ha lasciato lo stadio in stampelle dopo una botta alla caviglia.

Norvegia, Haaland può saltare l’Italia?

Erling Haaland è il pericolo numero uno per l’Italia in vista della sfida alla Norvegia del 6 giugno, la prima per gli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La presenza del 24enne centravanti è tuttavia in dubbio dopo quanto accaduto ieri a Bournemouth, nella sfida dei quarti di finale di FA Cup tra la squadra locale e il Manchester City: dopo aver fallito un rigore e segnato il gol del momentaneo 1-1 – i Citizens si sono poi imposti per 2-1 – Haaland ha infatti lasciato il campo al 61’ per infortunio.

L’infortunio alla caviglia di Haaland col Bournemouth

Qualche minuto prima, infatti, Haaland era finito sui cartelloni pubblicitari dopo uno scontro col giocatore del Bournemouth Lewis Cook, facendosi male alla caviglia sinistra. Tornato in campo dolorante, l’attaccante ha provato a proseguire la partita, salvo poi lasciare il posto all’egiziano Marmoush (autore poi del gol partita).

Dopo la gara, Pep Guardiola è apparso piuttosto preoccupato riguardo alle condizioni di Haaland, ma non s’è sbilanciato sull’infortunio: “Non sappiamo ancora di cosa si tratta, aspettiamo notizie dallo staff medico”, ha dichiarato il tecnico catalano dei Citizens.

City, il video di Haaland in stampelle

Nelle ore successive, però, è cresciuta la preoccupazione da parte non solo dei media vicini al City, ma anche della stampa norvegese. Ad alimentare i timori degli scandinavi, anche sui social network, un video pubblicato sui social da un canale vicino al City in cui si vede Haaland lasciare il Vitality Stadium di Bournemouth in stampelle e con un grosso tutore alla gamba sinistra.

La paura è che l’infortunio di Haaland sia piuttosto serio e che la stagione del centravanti possa essere finita: la Norvegia, insomma, rischierebbe di affrontare l’Italia senza il suo top player assoluto.

L’importanza di Haaland per la Norvegia

D’altra parte basta un solo dato per fotografare il peso e l’importanza di Haaland per la Norvegia: nelle 41 presenze con la maglia della sua nazionale, ha segnato ben 40 gol, con una media quindi di quasi una rete a partita (0,97), addirittura più alta di quella tenuta col City di Guardiola (120 gol in 138 presenze, pari a 0,87 per gara), una delle squadre più produttive al mondo sul piano offensivo. E in questa stagione Haaland ha addirittura alzato la sua media con la Norvegia, segnando 9 gol in 8 partite. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un vantaggio enorme, dunque, per l’Italia di Spalletti.