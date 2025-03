Mondiali, già qualificate 5 Nazionali su 48: ecco chi sono. Stanotte Brasile-Argentina, vigilia con un lutto

Giappone e Nuova Zelanda si aggiungono alle nazionali ospitanti (USA, Messico e Canada). Riflettori su Brasile-Argentina, vigilia funestata dalla morte di un operaio 32enne.

Il Mondiale 2026 saluta le prime due partecipanti qualificate sul campo, che vanno ad aggiungersi alle nazioni ospitanti Stati Uniti, Messico e Canada: si tratta di Giappone e Nuova Zelanda. Stanotte si gioca Brasile-Argentina, appuntamento funestato da un lutto.

Mondiale 2026, il Giappone conquista l’ottava qualificazione consecutiva

Inizia a prendere forma l’elenco delle partecipanti al Mondiale del 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Nord America. Sono già 5 le nazionali che hanno conquistato il diritto di partecipare al torneo. In primis, le tre selezioni ospitanti, quindi Stati Uniti, Canada e Messico, fresco vincitore della Concacaf Nations League.

Le altre due nazionali già qualificate al Mondiale del 2026 sono il Giappone e la Nuova Zelanda. In ordine cronologico, la nazionale del Sol Levante è stata la prima a conquistare la qualificazione sul campo con un percorso quasi netto nel girone di qualificazione asiatico. Sei vittorie e un pareggio che hanno permesso alla squadra di staccare l’Australia seconda e l’Arabia Saudita terza e conquistare aritmeticamente la qualificazione con tre giornate d’anticipo. Gli asiatici conquistano la loro ottava qualificazione al Mondiale consecutiva: non mancano alla competizione dal 1998.

La Nuova Zelanda torna al Mondiale dopo 16 anni

Discorso diverso per la Nuova Zelanda. Con l’aumento delle squadre partecipanti al Mondiale a 48, l’Oceania ha ricevuto un posto garantito senza dover passare per lo spareggio internazionale. Solitamente chi vinceva il girone oceanico si giocava la qualificazione con una nazionale del Nord o del Sudamerica.

I Kiwis avevano perso nel 2018 contro il Perù e nel 2022 contro la Costa Rica. L’ampliamento ha dato maggiori possibilità alla nazionale che, a 16 anni dall’ultima volta, tornerà al Mondiale. Dopo aver dominato il girone, ha vinto 7-0 contro Fiji in semifinale e 3-0 contro la Nuova Caledonia in finale. Si tratta della terza partecipazione in assoluto al Mondiale dopo quelle del 1982 e del 2010, dove fu inserita nello stesso girone dell’Italia.

Lutto alla vigilia di Brasile-Argentina: muore operaio di 32 anni

Proseguono le qualificazioni al Mondiale 2026 nel resto del mondo. Stanotte, all’una ora italiana, scendono in campo Brasile e Argentina. A quota 28 punti, a +6 sulla seconda, l’Albiceleste è vicinissima alla qualificazione aritmetica. Più staccata la Seleçao al terzo posto.

La vigilia della sfida è stata funestata da un lutto. Poco prima dell’entrata in campo dei giocatori per l’allenamento al Mané Garrincha di Brasilia, un operaio di 32 anni è morto, fulminato da una scarica elettrica mentre allestiva un palco. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dello staff medico della nazionale, immediatamente intervenuto. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo.