Italia, ecco quando torna in campo per il Mondiale: date e avversari, c'è l'incubo Haaland

Gli azzurri, eliminati dalla Nations League, torneranno in campo a giugno per le Qualificazioni al Mondiale 2006. Le insidie e le date delle sfide

Agli Azzurri tocca l’all-in alla Qualificazione Mondiale. Dopo l’eliminazione ai Quarti di Finale della Nations League per mano della Germania di Nagelsmann, l’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. L’obiettivo è tornare a partecipare alla fase finale della Coppa del Mondo, un traguardo che manca dal 2014. La manifestazione si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, e gli Azzurri sono determinati a non mancare l’appuntamento anche questa volta: il calendario delle sfide per le qualificazioni e le rivali dell’Italia.

Qualificazioni Mondiali: le avversarie del Girone I

L’Italia è stata inserita nel Gruppo I, insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Il percorso, tuttavia, si prospetta tutt’altro che semplice, con la Norvegia di Erling Haaland come principale avversaria per il primo posto che garantisce l’accesso diretto al Mondiale.

Il secondo posto, invece, porta agli spareggi, un’eventualità non troppo rassicurante viste le precedenti esperienze negative contro Svezia (2017) e Macedonia del Nord (2022).

L’insidia norvegese: da Haaland e Thorsby all’ex Serie A Ostigaard

La Norvegia rappresenta l’ostacolo più impegnativo per l’Italia. Erling Haaland, bomber del Manchester City, ha già realizzato 39 reti in 40 presenze con la nazionale. Tuttavia, la minaccia non si limita a lui. Martin Odegaard, capitano dell’Arsenal, è un giocatore fondamentale per la squadra, capace di creare pericoli anche da fermo, come dimostrato dai due gol su calcio d’angolo contro la Moldavia.

Nel reparto offensivo, Alexander Sorloth è un altro elemento chiave: attaccante fisico, forte di testa e abile nei contrasti, con 11 gol in questa stagione nella Liga. Altri giocatori importanti includono Thorsby, in forza al Genoa ma attualmente infortunato, e il giovane talento del Lipsia, Nusa.

Infine, il sistema di gioco di Solbakken varia tra 4-4-2, 4-3-3 e 4-1-3-2, con Berge davanti alla difesa e Ostigard, ex Napoli, a guidare la retroguardia.

Calendario delle partite dell’Italia

Il percorso degli azzurri nelle qualificazioni inizierà con una sfida impegnativa contro la Norvegia a Oslo e si concluderà con la stessa partita, questa volta in Italia. Tra questi due incontri cruciali, ci saranno le sfide con Moldavia, Estonia e Israele. Le gare saranno frazionate nei mesi di giugno-settembre-ottobre-novembre.

Calendario Dettagliato: