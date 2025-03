Italia, occhio: la Norvegia fa paura, nuovo show di Haaland e sei punti in due gare

Due successi su due e 9 gol fatti per i norvegesi. Haaland e Sorloth sempre a bersaglio: Spalletti non può farsi trovare impreparato per giugno

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Due vittorie su due. Nove gol fatti e appena due subiti. Dopo aver travolto anche Israele, la Norvegia avvisa l’Italia: qualificarsi ai Mondiali del 2026 non sarà affatto una passeggiata. Il 6 giugno il debutto degli Azzurri proprio contro Haaland a Oslo: ecco i rischi che corre la Nazionale.

Norvegia show: anche Israele al tappeto

Manita alla Moldavia, poker a Israele: la Norvegia è già in forma Mondiale. Sul campo neutro di Debrecen i Leoni di Solbakken si sbarazzano senza troppi problemi dell’undici di Shimon.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo il gol di Wolke e il pareggio dei padroni di casa con Abu Fani, è stato monologo degli scandinavi: Sorloth, Ajer e il solito Haaland hanno triturato gli avversari, che nel recupero hanno accorciato le distanze con Turgeman per il 2-4 finale. Fallita la qualificazione agli ultimi Europei in Germania, la Norvegia non intende lasciarsi sfuggire l’accesso ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti.

Haaland on fire: i numeri del vichingo

Nelle prime due uscite del Gruppo I il fenomeno del Manchester City ha sempre timbrato il cartellino segnando un gol a partita. Ma le reti diventano addirittura sei se si considerano gli ultimi tre match disputati con la casacca della Norvegia. I numeri con la sua selezione sono impressionanti: 39 sigilli in 40 presenze, praticamente una sentenza.

Il 24enne nato a Leeds si è confermato anche alla corte di Guardiola nonostante la deludente stagione dei citizens, già fuori dalla Champions e solo quinti in Premier League: per il vichingo ex Salisburgo e Borussia Dortmund i sigilli stagionali sono 29, di cui 21 in campionato e 8 in Europa.

Ecco quali sono i rischi che corre l’Italia

Gli Azzurri, impegnati nei quarti di Nations League con la Germania, hanno assistito da spettatori alle prime due giornate delle qualificazioni Mondiali. Ed è inutile girarci intorno: la Norvegia fa paura. Specie dopo i grossolani errori commessi contro i tedeschi e anche per quel cronico difetto dei gol presi su calcio piazzato.

Spalletti riuscirà a trovare le giuste contromisure ai colossi scandinavi? Guai a pensare che sia solo Haaland l’avversario da arginare. C’è infatti un altro gigante che incute timore: il 29enne dell’Atletico Madrid Sorloth, anche lui sempre a bersaglio contro Moldavia e Israele e autore di 11 reti in Liga con l’Atletico Madrid. A centrocampo capitan Odegaard, ex enfant prodige del calcio europeo esploso con l’Arsenal dopo l’esperienza senza troppa fortuna col Real Madrid. Insomma, servirà un’Italia perfetta per contrastare le bocche di fuoco della Norvegia.

Qualificazioni Mondiali, classifica Gruppo I