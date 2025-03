Germania-Italia, putiferio su Spalletti e gli Azzurri: primo tempo choc, il gol di Musiala "da Dilettanti"

Clamoroso naufragio in Nations League: a Dortmund la Nazionale mortificata dai tedeschi. Incredibile, in particolare, la rete del 2-0 su calcio d'angolo battuto rapidamente.

Un disastro. Un primo tempo choc. Anzi di più. Italia presa a pallate dalla Germania, incapace quasi di superare la linea di metà campo a Dortmund nella sfida di ritorno di Nations League. Quella in cui l’undici di Spalletti avrebbe dovuto cercare la grande rimonta dopo l’1-2 di San Siro. Al 45′ la situazione è già gravemente compromessa: 3-0. E i processi sul web sono già iniziati. Con annesse sentenze. Così non si va da nessuna parte, seconda la stragrande maggioranza dei tifosi. Altro che ritorno al Mondiale, dove sarà ancor più difficile qualificarsi visto il dirottamento nel girone più difficile: quello con la Norvegia di Haaland, Israele, Estonia e Moldavia.

Germania-Italia, anche a Dortmund vergognosi fischi all’inno

Come tre giorni fa a Milano, anche lo stadio di Dortmund si segnala per la maleducazionee di gran parte dei tifosi: vergognosi i fischi all’Inno di Mameli, a “ricambiare” il trattamento riservato all’inno nazionale tedesco da diversi supporter italiani all’andata. Un comportamento sempre più diffuso a livello internazionale, ma non per questo meno degno di biasimo. In telecronaca Alberto Rimedio della Rai ha giustamente stigmatizzato l’indecorosa gazzarra dei tifosi tedeschi, come peraltro aveva fatto a parti invertite all’inizio del primo match del doppio confronto.

Il gol del 2-0 di Musiala perso dalla regìa. E dagli Azzurri

Dopo la vergogna per l’atteggiamento sugli spalti, l’imbarazzo per un primo tempo raccapricciante della Nazionale italiana. Un calvario la prestazione degli Azzurri, incapaci di rendersi pericolosi e sotto costante pressione da parte dei tedeschi. Dopo la rete del vantaggio di Kimmich su rigore concesso per fallo di Buongiorno su Kleindienst, l’incredibile gol del 2-0 di Musiala. Palla in corner, Donnarumma e i difensori che si fermano a parlottare con l’arbitro e nel frattempo dalla bandierina arriva l’assist per Musiala che può insaccare a porta vuota. Un gol perso dalla stessa regìa tv, oltre che dagli Azzurri. Prima dell’intervallo, poi, ci sarà spazio per il 3-0 dello stesso Kleindienst. Un’agonia.

L’Italia di Spalletti è imbarazzante, tifosi delusi sui social

Tante le critiche sul web. “Ma dove andiamo con questi”, scrive un tifoso. “Mai provato tanto imbarazzo per una prova della Nazionale italiana“, l’ammissione di un altro utente su X. “Neanche nei Dilettanti il gol di Musiala”, un altro commento. “Altro che psicosi: sulle palle inattive facciamo proprio schifo. E non solo sulle palle inattive”, l’analisi fuori dai denti di un altro supporter amareggiato. C’è chi se la prende con le scelte del Ct, chi invece invoca un cambio di rotta: “Siamo ancora in tempo per cambiare e provare almeno ad andare al Mondiale“. E qualcun altro domanda: “Ma per fare che? Qua perdiamo con chiunque sia in grado di schierare una squadra almeno decente”.