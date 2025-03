Grazie per aver seguito la diretta di Germania-Italia 3-3 valida per il ritorno dei quarti di finale e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Nations League.22:49

90'+9' Finisce qui. Germania-Italia 3-3.22:43

90'+9' 4o ammonito Italia: cartellino giallo per Destiny Udogie.23:18

90'+7' Cross profondo dalla trequarti di destra di Barella, con la palla che sfila e con Bastoni che prova la conclusione al volo. Palla sul fondo.22:41

90'+6' Cross a rientrare da parte di Politano, con Tah che colpisce di testa alzando un campanile: Baumann esce e la fa sua.22:40

90'+5' GOL! Germania-ITALIA 3-3! Rete su rigore di Raspadori! Il numero 10 realizza calciando verso destra, con Baumann spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori22:38

90'+4' Calcio di rigore per l'Italia! Dopo una revisione al monitor, l'arbitro nota il colpo di mano in area di Mittelstadt e assegna il penalty agli Azzurri.22:38

90'+4' L'arbitro viene richiamato dal VAR per un possibile tocco di mano in occasione del corner precedente.22:37

90'+3' Il corner battuto da Raspadori verso il primo palo viene respinto di testa fuori dall'area.22:36

90'+2' Kimmich anticipa Bastoni sul fondo, allungando in calcio d'angolo.22:35

90' Segnalati sei minuti di recupero.22:34

89' Cross dalla sinistra di Barella, con Lucca che prova a fare sponda aerea per Frattesi: Schlotterbeck accomoda di testa per Baumann.22:32

87' Calcio di punizione dalla trequarti di sinistra battuto a rientrare da parte di Raspadori: la traiettoria del suo cross è però troppo profonda e termina sul fondo opposto.22:30

85' 5a sostituzione Italia: esce Samuele Ricci, entra Mattia Zaccagni.22:29

85' 4a sostituzione Italia: esce Moise Kean, entra Lorenzo Lucca.22:29

82' Bisseck sfiora il gol! Corner battuto dalla destra da Kimmich, con Bisseck che colpisce di testa verso sinistra: palla fuori a fil di palo.22:26

82' Donnarumma dice no a Kimmich! Il capitano della Germania calcia forte rasoterra centralmente, con Dunnarumma che vede la palla sbucare all'ultimo: il portiere dell'Italia respinge in calcio d'angolo.22:25

81' Barella commette fallo al limite dell'area, sbilanciando alle spalle Schlotterbeck. Punizione da zona molto pericolosa per i tedeschi.22:24

80' L'arbitro Marciniak ammonisce entrambi i giocatori per una discussione a palla lontana.22:24

79' 3o ammonito Germania: cartellino giallo per Tim Kleindienst.22:23

79' 3o ammonito Italia: cartellino giallo per Alessandro Bastoni.22:23

77' 5a sostituzione Germania: esce Antonio Rüdiger, entra Yann Bisseck.22:22

77' 4a sostituzione Germania: esce Jamal Musiala, entra Robert Andrich.22:21

75' Cancellato il calcio di rigore all'Italia. L'arbitro Marciniak cambia la sua decisione iniziale.22:19

75' L'arbitro viene richiamato dal VAR e va a rivedere l'episodio al monitor.22:18

74' Calcio di rigore per l'Italia! Raspadori e Di Lorenzo scambiano in area, con l'esterno azzurro che viene travolto in scivolata alle spalle da Schlotterbeck. Nessun dubbio per l'arbitro, che indica il dischetto.22:17

71' Raspadori riceve al limite dell'area sulla destra, rientra sul mancino e calcia perdendo l'equilibrio: palla lontana rispetto al palo di sinistra.22:14

69' GOL! Germania-ITALIA 3-2! Rete di Kean! Ricci trova Raspadori sulla trequarti, con quest'ultimo che serve Kean in area: l'attaccante azzurro punta Tah, se la sposta sul destro e calcia forte, realizzando a mezza altezza verso destra.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean22:14

69' L'esterno tedesco colpisce in netto ritardo Bastoni, che aveva già scaricato il pallone: cartellino giallo per lui.22:12

68' 3a sostituzione Italia: esce Sandro Tonali, entra Giacomo Raspadori.22:28

68' 2o ammonito Germania. cartellino giallo per Karim Adeyemi.22:11

67' Tonali serve in profondità Politano che entra in area, poi crossa basso al centro: deviazione con il corpo in scivolata da parte di Schlotterbeck, che respinge in calcio d'angolo. Proteste da parte di Politano, che voleva calcio di rigore per un possibile tocco di mano. La palla però colpisce direttamente il petto del 15 tedesco.22:11

63' 3a sostituzione Germania: esce Angelo Stiller, entra Pascal Gross.22:07

63' 2a sostituzione Germania: esce Leon Goretzka, entra Nadiem Amiri.22:07

63' 1a sostituzione Germania: esce Leroy Sané, entra Karim Adeyemi.22:06

59' Musiala avanza in zona trequarti tutto solo nell'uno contro uno con Buongiorno: il 10 della Germania poi rallenta e prova ad imbucare per Sané, con Bastoni che respinge il pericolo con una scivolata decisiva.22:03

56' Mittelstadt riceve in profondità sulla sinistra, poi crossa al centro: Buongiorno respinge lateralmente, ma sulla palla arriva nuovamente all'esterno della Germania. Il numero 18 tedesco prova la conclusione con il mancino, ma la sfera arriva debolmente tra le mani di Donnarumma.22:00

55' Piccolo screzio tra Bastoni e Kimmich dopo che la palla era uscita in fallo laterale: interviene l'arbitro, che richiama entrambi i giocatori.21:58

54' Altro pallone impreciso giocato dalla Germania, questa volta da Tah: il difensore tedesco cerca Kimmich, ma mette direttamente in fallo laterale. Si arrabbia Nagelsmann con i suoi.21:58

49' GOL! Germania-ITALIA 3-1! Rete di Kean! Sané serve male Kimmich, passando la palla direttamente a Kean: il centravanti degli Azzurri se la sistema sul destro e calcia forte dal limite dell'area di rigore, verso l'angolino basso di sinistra. Baumann non può nulla e l'Italia accorcia le distanze.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean21:54

47' L'Italia prova subito a farsi viva, con la sgaloppata palla al piede di Udogie sulla sinistra: il cross basso del numero 19 viene concluso di prima intenzione da Frattesi, che spedisce però molto alto sopra la traversa.21:51

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per l'Italia.21:49

46' 2a sostituzione Italia: esce Daniel Maldini, entra Davide Frattesi.21:49

46' 1a sostituzione Italia: esce Federico Gatti, entra Matteo Politano.21:49

Partita molto complicata per la formazione azzurra, che fatica ad uscire dalla propria trequarti per buona parte del match. Da sottolineare la grave disattenzione degli Azzurri in occasione della rete del raddoppio di Musiala: in occasione di un calcio d’angolo, gli uomini di Spalletti erano occupati a discutere con l’arbitro, mentre Kimmich ha battuto velocemente per il suo compagno di squadra, che ha appoggiato a porta vuota da pochi passi.21:35

Primo tempo a senso unico in favore della Germania: i tedeschi chiudono con tre reti di vantaggio, grazie al calcio di rigore realizzato al 30’ da Kimmich prima, passando dalla marcatura di Musiala sugli sviluppi di un corner al 36’ e per concludere con il colpo di testa al 45’ da parte di Kleindienst.21:35

45'+1' Finisce il primo tempo. Germania-Italia 3-0.21:34

45' GOL! GERMANIA-Italia 3-0! Rete di Kleindienst! Goretza imbuca verso destra per Kimmich, che crossa morbido dentro l'area piccola: Kleindienst colpisce di testa, trovando la risposta di Donnarumma. La palla aveva però superato abbondantemente la linea di porta, con l'arbitro che indica l'orologio e assegna la rete ai padroni di casa.21:34

44' Musiala dal limite! Il numero 10 della Germania avanza indisturbato fino al limite dell'area avversario, trovando una prima respinta su tentativo di imbucata: la sua conclusione col destro termina fuori rispetto al palo di destra.21:32

42' Continua a fare la partita la Germania: l'Italia soffre e non riesce ad uscire dalla propria metà campo.21:30

39' Grave ingenuità da parte dell'Italia, che costa il raddoppio della Germania: incredulo Spalletti per la disattenzione dei suoi.21:26

36' GOL! GERMANIA-Italia 2-0! Rete di Musiala! Kimmich batte velocemente il calcio d'angolo mentre la difesa dell'Italia era occupata a parlare con l'arbitro, compreso Donnarumma: Musiala appoggia a porta vuota, beffando gli Azzurri.21:25

36' Donnarumma salva su Kleindienst! Cross dalla trequarti destra di Rudiger, con Kleindienst che gira benissimo di testa in area: Donnarumma si allunga e toglie la palla dall'incrocio dei pali di sinistra.21:24

33' Musiala e Kleindienst scambiano in area di rigore, con quest'ultimo che prova a servire un ultimo passaggio dentro: Donnarumma si allunga e la fa sua.21:20

31' Goretzka di testa! La Germania continua a spingere nonostante il vantaggio appena acquisito: cross dalla sinistra da parte di Mittelstadt per Goretzka, che di testa mette di poco alto sopra la traversa.21:19

30' GOL! GERMANIA-Italia 1-0! Rete su rigore di Kimmich! Il capitano tedesco calcia basso ad incrociare, trovando l'angolino basso di sinistra: Donnarumma intuisce, ma non può nulla.21:18

29' 2o ammonito Italia: cartellino giallo per Alessandro Buongiorno.21:17

29' Calcio di rigore per la Germania! Palla filtrante in area da parte di Goretzka per Kleindienst, con il numero 9 tedesco che anticipa Buongiorno, venendo travolto da quest'ultimo. Marciniak non ha dubbi ed indica il dischetto.21:19

27' Goretzka termina una lunga azione della Germania con una conclusione dal limite dell'area: tiro debole, facile la presa per Donnarumma.21:14

26' L'Italia non riesce ad uscire dalla propria trequarti campo, con la Germania che effettua un fitto possesso palla, facendo girare da destra a sinistra. Una volta persa palla, la formazione tedesca è bravissima ad unirsi per effettuare un pressing asfissiante.21:14

23' Il centrocampista tedesco interviene in ritardo su Tonali nei pressi dell'area di rigore dell'Italia e viene ammonito.21:10

22' 1o ammonito Germania: cartellino giallo per Angelo Stiller.21:10

22' Il difensore azzurro viene superato in dribbling da Musiala in mezzo al campo e lo trattiene vistosamente: primo ammonito del match.21:09

21' 1o ammonito Italia: cartellino giallo per Federico Gatti.21:08

19' Il secondo corner consecutivo della Germania viene concluso alto da un colpo di testa di Rudiger.21:06

18' Sugli sviluppi del corner la palla viene respinta fuori da Donnarumma, con Stiller che calcia dalla distanza: palla deviata nuovamente in angolo.21:05

17' L'Italia prova a ripartire, ma i giocatori della Germania sono ovunque: Barella perde palla nella trequarti difensiva, con la sfera che viene allargata verso destra per Kimmich. L'esterno tedesco crossa al centro, trovando la respinta in angolo da parte di Di Lorenzo.21:05

15' Calcio di punizione da zona laterale sinistra della Germania, con Kimmich che crossa al centro dell'area: Donnarumma riesce in qualche modo a smanacciare. La palla resta in area, con Ricci che subisce fallo.21:03

11' Buona uscita palla al piede dell'Italia, con Maldini che riceve in mezzo al campo e ha l'opportunità di aprire per la salita sulla sinistra di Udogie: il passaggio del trequartista azzurro, però, termina direttamente in fallo laterale.20:58

9' Schlotterbeck avanza sulla sinistra e, arrivato in zona trequarti, prova un lungo traversone alle spalle della difesa: al centro dell'area stacca Kleindienst, che di testa mette però sul fondo, lontano rispetto al palo di destra.20:57

7' Sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra dalla Germania, la palla attraversa tutta l'area di rigore, con Maldini che riceve e subisce fallo. Calcio di punizione per gli Azzurri.20:55

6' Musiala recupa palla in zona trequarti vicino alle panchine, poi prova un filtrante d'esterno destro: decisivo l'intervento in scivolata di Ricci, che anticipa Kleindienst che sarebbe andato tutto solo verso la porta. Calcio d'angolo per la Germania.20:54

5' Sugli sviluppi del corner azzurro, Barella raccoglie una palla al limite dell'area e conclude di prima intenzione: palla lontana rispetto all'incrocio dei pali di sinistra.20:52

4' Di Lorenzo riceve in area sulla destra e crossa al centro senza guardare: decisivo l'intervento in spaccata di Tah, che anticipa Kean e respinge in calcio d'angolo.20:52

4' Kimmich prova a sorprendere Donnarumma battendo velocemente un calcio di punizione dalla zona di trequarti: il portiere azzurro, però, è attento e blocca.20:51

2' Goretzka da fuori! Seconda chance per i tedeschi nel giro di pochi secondi, con Musiala che serve al limite dell'area Goretzka: il centrocampista del Bayern Monaco ha il tempo di stoppare con la coscia, poi calciare al volo col sinistro, mettendo fuori alla destra del palo.20:50

Prova subito Mittelstadt! Parte forte la Germania, con la palla messa all'interno dell'area di rigore azzurra: la palla arriva sui piedi di Mittelstadt, che calcia di potenza col sinistro, mettendo alto.20:48

Via al match. Primo possesso per la Germania.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak.19:44

Spalletti apporta quattro cambi rispetto all’ultima formazione, con Donnarumma tra i pali e con Gatti, Buongiorno e Bastoni a comporre la difesa a tre. In mezzo al campo spazio a Ricci, con Barella e Tonali confermati come mezz’ali. Sulle fasce ci saranno Di Lorenzo e Udogie, mentre alle spalle di Kean ecco Maldini.19:44

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 3-5-1-1: Donnarumma – Gatti, Buongiorno, Bastoni – Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie – Maldini – Kean.19:43

Nagelsmann affida nuovamente i pali a Baumann, ma schiera una difesa a tre formata da Schlotterbeck, Tah e Rudiger. In mezzo al campo ci saranno Goretzka e Stiller, mentre sulle fasce ecco Mittelstadt e Kimmich. Alle spalle dell'unica punta Kleindienst ci saranno Musiala e Sané.20:45

FORMAZIONI UFFICIALI: La Germania si dispone con un 3-4-2-1: Baumann; Schlotterbeck, Rudiger, Tah – Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt – Sané, Musiala – Kleindienst.20:44

L’unico precedente ufficiale dell’Italia a Dortmund contro la Germania risale all’estate del 2006, quando gli Azzurri vinsero per 2-0 contro la formazione guidata da Joachim Low, grazie alle reti realizzate da Fabio Grosso e Alessandro Del Piero.17:58

Chi uscirà in questo turno, invece, verrà inserita nel girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 con Norvegia, Israele, Estonia e Moldovia.17:58

Oltre a garantirsi l’accesso alle semifinali di Nations League, chi passerà il turno avrà la certezza di essere inserita nel girone A di qualificazione ai prossimi Mondiali insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.17:58

Allo stadio Westfalenstadion/Signal Iduna Park di Dortmund l’Italia di Luciano Spalletti affronta la Germania con l’obiettivo di rimontare il 2-1 dell’andata. Agli Azzurri servirà una vittoria con due reti di scarto per passare il turno: in caso di vittoria di misura, invece, la partita proseguirà prima con i supplementari, poi con i rigori.17:58

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Germania-Italia, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League.17:57