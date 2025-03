Nations League, con o senza Italia: quando e dove si gioca la Final Four

Date e sedi della Final Four di Nations League 2025: cosa dice il regolamento UEFA. Sarà decisiva la sfida di stasera a Dortmund tra Italia e Germania

Cosa prevede il regolamento UEFA per la fase decisiva del torneo internazionale di Nations League? La Final Four 2025 si svolgerà a giugno, con le semifinali in programma il 4 e 5 giugno e le finali l’8 giugno. Le partite si disputeranno in due città diverse, a seconda dell’esito del quarto di finale tra Italia e Germania. Se a qualificarsi sarà l’Italia, gli incontri si giocheranno a Torino, mentre in caso di successo tedesco, saranno Monaco di Baviera e Stoccarda le città ospitanti. Gli intrecci tra squadre e il riepilogo di date e del tabellone per le Semifinali.

Nations League, sfida Italia-Germania sarà decisiva per la sede

Il destino della sede della Final Four dipende dal risultato del doppio confronto tra Italia e Germania nei quarti di finale di Nations League. Le due nazionali si affrontano oggi nel ritorno (dopo l’1-2 dell’andata a Milano) per decretare quale squadra accederà alle semifinali e, di conseguenza, avrà il diritto di ospitare l’evento.

In caso di vittoria dell’Italia , le semifinali e le finali si giocheranno a Torino, suddivise tra l’Allianz Stadium (Juventus) e lo Stadio Olimpico Grande Torino.

, le semifinali e le finali si giocheranno a Torino, suddivise tra l’Allianz Stadium (Juventus) e lo Stadio Olimpico Grande Torino. Se passa la Germania, invece, le gare si svolgeranno in Germania, con l’Allianz Arena di Monaco di Baviera e la MHP Arena di Stoccarda come sedi designate.

Nations League, il tabellone delle Semifinali e Finali

Le semifinali sono fissate per il 4 e il 5 giugno alle ore 20:45. Le finali si giocheranno l’8 giugno, con due partite in programma:

Finale per il 3° posto : ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino (o MHPArena di Stoccarda).

: ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino (o MHPArena di Stoccarda). Finale per il titolo: ore 20:45 all’Allianz Stadium (o Allianz Arena di Monaco).

Nations League, le squadre in lizza per il titolo

Il tabellone della Final Four vede due percorsi distinti:

Italia o Germania affronteranno in semifinale la vincente tra Danimarca e Portogallo .

affronteranno in semifinale la vincente tra . Olanda e Spagna si sfidano con Croazia e Francia dall’altra parte del tabellone.

In caso di qualificazione, l’Italia potrebbe incontrare in finale una delle big europee come Olanda, Spagna, Croazia o Francia.