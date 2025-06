Inter-River Plate, probabili formazioni e dove vedere la sfida decisiva per gli ottavi del Mondiale per club

Le ultimissime in vista del fischio d'inizio di Seattle, dove la squadra di Chivu si gioca il passaggio del turno e un tesoretto importante per il mercato estivo: Lautaro dal 1'.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dopo aver evitato l’eliminazione contro l’Urawa Reds, l’Inter di Cristian Chivu è chiamata a compiere l’ultimo passo verso gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Cresce l’attesa per la sfida con il River Plate di Marcelo Gallardo, che vale il passaggio del turno e oltre 7 milioni di euro. Un tesoretto non indifferente in vista del mercato estivo. Tutte le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-River Plate e le info utili per vedere la terza partita della fase a gironi dei nerazzurri in diretta tv in chiaro e live in streaming.

Le probabili formazioni di Inter-River Plate

Al tramonto della stagione sportiva 2024/25, Cristian Chivu prova ad affidarsi ai leader del suo spogliatoio per ovviare ad alcune pesanti defezioni e ritrovare le energie necessarie per affrontare l’ultimo impegno della fase a gironi del Mondiale per Club. In avanti, non si tocca capitan Lautaro Martinez, punto di riferimento per i fantasisti Sebastiano Esposito e Zalewski, fresco di riscatto e già pupillo di Chivu.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 3-4-2-1 disegnato dall’allenatore rumeno, si rivede Acerbi, favorito su De Vrij, con Darmian e Bastoni a completare il pacchetto arretrato dinanzi a Sommer. In mediana, nuova chance per Luis Henrique dopo l’esordio con l’Urawa, con Dimarco sul versante opposto. Al centro, il pragmatismo di Barella e l’esperienza di Henrik Mkhitaryan.

Ecco le probabili formazioni di Inter-River Plate:

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; L. Henrique, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Sebastiano Esposito, Zalewski; Lautaro Martínez. Allenatore: C. Chivu.

RIVER PLATE (4-2-3-1): Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz, Acuña; Kranevitter, Aliendro; Mastantuono, Gonzalo Martínez, Meza; Colidio. Allenatore: M. Gallardo.

Dove vedere Inter-River Plate in diretta tv e streaming

Inter-River Plate sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, che renderà visibili in chiaro tutte le partite della prima edizione del Mondiale per Club, per promuovere la nuova idea della FIFA di Gianni Infantino. Per tifosi ed appassionati, infatti, non sarà necessario alcun abbonamento alla piattaforma, broadcaster dell’evento in programma negli Stati Uniti fino al prossimo 13 luglio. DAZN è disponibile anche sul canale 214 di Sky e nella sezione “App” della Home di SkyQ. Differita sui canali Mediaset giovedì 26 giugno.

Servizio streaming attivo su DAZN, sull’omonimo portale e sull’applicazione di riferimento, dove basterà inserire le proprie credenziali e selezionare l’evento di riferimento. Aggiornamenti in tempo reale anche sui canali social ufficiali di Inter, River Plate e FIFA, con marcatori, azioni salenti e voci dei protagonisti.

Inter-River Plate, l’arbitro sarà l’uzbeko Ilgiz Tantashev

Toccherà all’uzbeko Ilgiz Tantashev dirigere l’incontro tra Inter e River Plate, valido per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Il classe ’84, appartenente alla sezione di Bukhara, ha debuttato tra i professionisti nel febbraio 2021 e nel suo curriculum può vantare due finali, dirette tra il 2024 e il 2025: l’ultimo atto della Supercoppa dell’Uzbekistan e la finalissima dell’AFC Champions League tra Al Ain e Yokohama, vinta 5-1 dalla squadra degli Emirati Arabi Uniti.

Ha arbitrato 161 gare del campionato uzbeko ed è considerato il miglior direttore di gara del suo Paese. In Asia, ha messo a referto anche 16 sfide valide per le qualificazioni Mondiali. Estrae una media di 4,5 cartellini gialli a partita, mentre in patria ha messo a referto un totale di 46 espulsioni e 60 rigori concessi. Chiaramente, nessun precedente con Inter e River Plate.