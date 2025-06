Diretta live calciomercato 24 giugno 2025, il Milan punta Jashari, Inter riscatta Zalewski, affondo Juve per David

Situazione molto delicata per la Fiorentina. Prima di tutto Kean potrebbe cedere alla corte dell’Al-Qadsiah che è disposto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni per ingaggiare l’attaccante ex Juve con un ingaggio da 15 milioni di euro. Il sostituto potrebbe essere Piccoli del Cagliari, secondo quel che riferisce Di Marzio, giornalista e esperto di mercato. Il club intanto ha altre operazioni da chiudere: non ha intenzione di riscattare Gudmundsson alle cifre pattuite con il Genoa (19 milioni), ma se non lo prenderà a titolo definitivo, la Viola dovrà comunque versarne altri 2 ai rossoblù, più i 5 del prestito già dati a inizio anno. C’è l’opzione Sebastiano Esposito, che l’Inter valuta 12 milioni. Chiesto all’Empoli Faustino Anjorin ma la richiesta del club di Corsi è stata giudicata troppo alta. Ritorna poi Mbala Nzola, non riscattato.