Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Vlahovic, David, Osimhen e Nunez

Con l’inizio dell’estate, scatta ufficialmente anche la stagione delle chiacchiere di mercato: voci e rumors s’infittiscono , i colpi di mercato annunciati e sbandierati si moltiplicano a profusione. In realtà è quasi tutto fumo, di arrosto ce n’è ben poco: di soldi, del resto, ce ne sono pochi, a parte qualche rara eccezione. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 9 di martedì 24 giugno, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE David Osimhen Sancho INTER Bonny Bernabé Leoni MILAN Vlahovic Xhaka Retegui NAPOLI Ndoye-Beukema Nunez Sancho ROMA Gudmundsson O’Riley Lucumi LAZIO Til Van Bommel Colpani ATALANTA Sulemana Boving Ricci FIORENTINA Piccoli Anjorin S. Esposito

Juve, David davanti a Osimhen per l’attacco

Chi sarà il prossimo centravanti della Juventus? Se Comolli lavora per prolungare la permanenza di Kolo Muani, ci si aspetta anche un colpo di spessore da parte dei bianconeri. Il nodo è sempre lo stesso: Vlahovic. Bisogna cedere il croato per far cassa e liberare uno spazio per un nuovo bomber. In questo senso, nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di David. Il canadese sembra aver sopravanzato Osimhen nella lista dei desideri, costa molto meno e segna quasi lo stesso. Sullo sfondo (ma è un altro ruolo) c’è pure il nome di Sancho, che piace anche al Napoli.

Inter, Chivu spinge per i gioielli del Parma

L’altra squadra impegnata al Mondiale per Club, l’Inter, sta pianificando il futuro con oculatezza. Un nome molto caldo è quello di Bonny, che potrebbe raggiungere i nerazzurri già negli Stati Uniti. Ma sono tanti i calciatori del Parma che Chivu vorrebbe portare in nerazzurro. Con loro ha centrato una sofferta salvezza, si fida e ne conosce le qualità. Bernabé, ad esempio, potrebbe essere il primo nome per sostituire Calhanoglu in caso di partenza. Per la difesa, invece, piace il promettente Leoni.

Milan, è Vlahovic il sogno: Napoli sui bolognesi

E il Milan? Nonostante qualche screzio del passato, ad Allegri non dispiacerebbe portare Vlahovic in rossonero. È il croato il grande sogno di Max, a cui però farebbe gola anche Retegui. Dando per fatto l’affare Modric, si segue sempre con interesse Xhaka, in uscita dal Bayer Leverkusen. Molto attivo il Napoli, che ha tanti soldi da spendere e un problema: lo sanno tutti e sparano richieste altissime. Il Bologna, ad esempio, ha chiesto la luna per Ndoye e Beukema, i due preferiti da Conte per la fascia sinistra e la difesa. Altri fronti caldi: Gudmundsson (Roma o Fiorentina?) e Sulemana, vicino all’Atalanta.