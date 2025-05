Nazionale, Spalletti avvisato: Haaland in campo dopo un mese, non segna ma per Norvegia-Italia sarà al top

Il centravanti titolare nel pareggio della squadra di Guardiola a Southampton: l’infortunio alla caviglia di marzo superato, nelle qualificazioni mondiali ci sarà

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Erling Haaland è tornato, il centravanti del Manchester City ha giocato titolare ed è rimasto in campo per 90’ nella gara pareggiata sul campo del Southampton. L’infortunio è alle spalle, la Norvegia avrà il suo bomber nella gara di esordio della Nazionale di Spalletti nelle qualificazioni mondiali.

Haaland guarito: titolare nel Manchester City

Erling Haaland ha impiegato 40 giorni per smaltire l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 30 marzo nella gara dei quarti di FA Cup contro il Bournemouth (in cui aveva anche segnato): oggi il centravanti norvegese è tornato in campo da titolare nella gara del Manchester City in casa del Southampton, pareggiata per 0-0 dalla squadra di Pep Guardiola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

City, Haaland senza gol ma in crescita

Un rientro a tempi di record, quello di Haaland: l’infortunio alla caviglia avrebbe dovuto tenerlo fuori un paio di mesi, invece il norvegese è riuscito ad accorciare i tempi di recupero e a tornare a giocare dopo poco più di un mese. In campo ovviamente non s’è vista la migliore versione del centravanti, Haaland non ha trovato il gol ma è cresciuto minuto dopo minuto: dopo non essere riuscito a finalizzare un contropiede condotto da Doku, Haaland ha però servito un assist delizioso a Savinho, che non è riuscito a sbloccare l’incontro. Poco dopo, Haaland ha fornito una precisa sponda per il brasiliano, che anche in questo caso non ha inquadrato la porta.

Nazionale, Haaland ci sarà in Norvegia-Italia

La sensazione è che nel giro di una decina di giorni Haaland possa recuperare la sua migliore condizione. A meno di ricadute, quindi, l’attaccante del City sarà al centro dell’attacco della Norvegia il prossimo 6 giugno, giorno in cui la formazione scandinava terrà a battesimo la Nazionale di Luciano Spalletti nel girone delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Italia è avvisata: per approdare alla prossima Coppa del Mondo dovrà riuscire a fermare Haaland.