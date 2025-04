Haaland in dubbio per l’Italia, il City si pronuncia sull’infortunio: ecco quando tornerà

Il centravanti dovrebbe tornare in campo prima della fine della Premier: sarebbe in tempo per affrontare la Nazionale di Spalletti nelle qualificazioni mondiali

Erling Haaland dovrebbe recuperare in tempo dall’infortunio alla caviglia rimediato domenica a Bournemouth per poter affrontare l’Italia con la maglia della Norvegia, nella gara di debutto degli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Secondo il Manchester City, infatti, l’attaccante potrebbe tornare in campo prima della fine della Premier League.

L’infortunio alla caviglia sinistra di Haaland

Un infortunio serio, ma non grave, quello che Erling Haaland ha rimediato domenica, nella partita vinta dei quarti di finale di FA Cup vinta per 2-1 dal Manchester City a Bournemouth anche grazie a un gol del suo centravanti (che prima però aveva fallito un rigore).

Nella tarda serata di ieri, il club inglese ha pubblicato un breve comunicato per aggiornare media e tifosi riguardo alle condizioni dell’attaccante, che aveva lasciato in stampelle il Vitality Stadium di Bournemouth dopo aver subito un colpo alla caviglia sinistra.

L’annuncio del City sul recupero di Haaland

Gli esami strumentali condotti ieri dallo staff del City hanno confermato il problema alla caviglia, tuttavia Haaland non rischia di terminare anzitempo la stagione. Nel comunicato, infatti, il City spiega che il giocatore dovrà ripetere i test clinici nei prossimi giorni per capire l’entità del problema e quantificare i tempi di recupero. Di sicuro, però, Haaland sarà in campo prima della fine della Premier League, la cui ultima giornata è in calendario il 25 maggio. “Ci aspettiamo che Erling torni in forma per giocare un’altra parte della stagione in corso, incluso il Mondiale per club Fifa in programma in estate”.

Qualificazioni mondiali, Haaland in campo contro l’Italia

Haaland dovrebbe dunque farcela in tempo per affrontare l’Italia con la maglia della Norvegia nel match più importante della prima parte delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La gara è in calendario per il 6 giugno in casa degli scandinavi: ipotizzando che disputi le ultime giornate di Premier League, il centravanti tornerebbe al meglio della propria condizione proprio nel periodo in cui dovrà giocare contro la Nazionale di Luciano Spalletti. Al c.t. non resta che iniziare a pensare alla gabbia necessaria per contenerlo, oltre che continuare a controllare i bollettini medici provenienti da Manchester.