Mondiale per club 2025, a quanto ammonta il montepremi (folle) e quanto incassano Inter e Juventus

Cifra da capogiro per la squadra che vince il torneo previsto a giugno del 2025 e che vedrà anche due italiane in lizza: tutte le cifre previste dalla Fifa

Sarà il banco di prova internazionale, oltre che pregiata vetrina che attendono le società per esibire quanto costruito nelle singole squadre che hanno raggiunto l’agognato risultato della partecipazione al torneo Fifa. Il Mondiale per club è uno degli eventi, dei tornei di punta di questo 2024 per la Fifa che ha annunciato come sarà distribuito il montepremi da un miliardo del nuovo Mondiale per club programmato dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e vedrà impegnate, tra le italiane, Inter e Juventus.

Mondiale per club, novità e news sul montepremi

Proprio oggi, la Fifa ha ufficializzato i ricavi Mondiale per Club, svelando le cifre che riceveranno i 32 club partecipanti al torneo che verrà disputato la prossima estate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori”, ha dichiarato il presidente Gianni Infantino.

“Oltre ai premi in denaro destinati alle squadre partecipanti, esiste un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti, con l’obiettivo di destinare ulteriori 250 milioni di dollari al calcio di club in tutto il mondo. Questa solidarietà fornirà senza dubbio un impulso significativo ai nostri continui sforzi per rendere il calcio davvero globale”.

Il montepremi totale e le componenti

Di quali cifre si tratta, dunque? In primis va evidenziato che il montepremi complessivo ammonta a una cifra pari a 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro al cambio attuale), suddiviso in una componente di

performance sportiva da 475 milioni di dollari (440 milioni di euro circa) e

e una componente di partecipazione da 525 milioni di dollari (485 milioni di euro circa).

I premi folli: per la vincitrice 2 milioni di euro

Procediamo con ordine, partendo proprio dalla prestazione delle singole squadre partecipanti al torneo, edizione 2025, ovvero la qualificazione toccata e il corrispettivo previsto da regolamento, stando a quel comunicato dalla FIFA che si occupa dell’organizzazione:

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

(1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi); 1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

(930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi); 7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

(6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi; 13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

(12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti; 21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

(19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale; 30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

(27,8 milioni di euro) per la finalista; 40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

I ricavi per la partecipazione

Dall’altra parte, stando a questa classificazione, vi sarà una componente fissa che verrà incassata dalle società dalla sola presenza e dal disputare le partite previste dal format del nuovo Mondiale per club:

Club europei : tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari (11,8-35,4 milioni di euro) in base a una classifica basata su criteri sportivi e commerciali;

: tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari (11,8-35,4 milioni di euro) in base a una classifica basata su criteri sportivi e commerciali; Club sud America : 15,2 milioni di dollari (14 milioni di euro);

: 15,2 milioni di dollari (14 milioni di euro); Club Nord, Centro America e Caraibi : 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro); Club Asia: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro); Club Africa : 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro); Club Oceania: 3,6 milioni di dollari (3,3 milioni di euro).

Inter e Juventus, quanto percepiscono

Stando, dunque, a quanto stabilito dal nuovo format e dalla relativa assegnazione dei premi Inter e Juventus, che disputeranno l’edizione 2025 del torneo e figurano tra le società europee, le due italiane qualificate avranno una cifra che si aggira tra gli 11,8 e i 35,4 milioni di euro che verrà definita in base ai criteri stabiliti.