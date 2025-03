Mondiale per club: non solo Inter e Juventus, tutto il torneo gratis su Dazn. La gara del giorno anche su Mediaset 

Trovato l’accordo tra le due emittenti, l’app trasmetterà ogni partita della competizione organizzata dalla Fifa in streaming gratuito

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gli appassionati di calcio potranno seguire gratuitamente la prima edizione del Mondiale per club della Fifa su Dazn e Mediaset: raggiunto l’accordo tra le due emittenti, l’intero torneo – e non solo le gare di Inter e Juventus – sarà trasmesso in streaming gratuito da Dazn; su Mediaset prevista la diretta tv della gara clou di ogni giornata.

Tutto il Mondiale per club gratis su Dazn

Tutto il torneo su Dazn, con la migliore partita del giorno in diretta tv anche su Mediaset: questo l’accordo trovato tra i due broadcaster per la prima edizione del Mondiale per club organizzato dalla Fifa, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

Ad annunciarlo è stato Dazn, che manderà in diretta streaming gratuita tutti e 63 gli incontri della manifestazione. “Con il Mondiale per club 2025, per la prima volta una singola piattaforma, Dazn, porterà una competizione per club di alto livello gratuitamente a tutti i tifosi nel mondo, in più lingue”, ha dichiarato con soddisfazione Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Mondiale per club, una gara al giorno su Mediaset

Grazie all’intesa con Dazn, Mediaset avrà l’opportunità di trasmettere in tv in chiaro una partita al giorno del Mondiale per club: in particolare, ad essere scelta sarà la partita più interessante tra quelle in programma nella fascia serale.

“Insieme, Dazn e Mediaset svilupperanno in Italia una quantità di ascolti per le partite live pari a oltre 50 milioni di ascolto totale – ha dichiarato Stefano Sala, presidente esecutivo di Mediaset – a cui Mediaset aggiungerà una copertura editoriale nelle news e nei programmi sportivi che svilupperà oltre 300 milioni di ascolto totale”.

Mondiale per club: nobili partecipanti e super montepremi

La prima edizione del Mondiale per club vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti da 5 continenti e 20 paesi. Inter e Juventus rappresenteranno l’Italia, ma nel folto gruppo di top team europei iscritti alla competizione figurano Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Psg, Porto e Benfica.

Secondo quanto comunicato dalla Fifa il Mondiale, che si disputerà in 11 diverse città degli Stati Uniti, avrà un montepremi mostruoso da 1 miliardo di dollari, cifra che verrà interamente distribuito alle squadre partecipanti.