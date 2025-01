Il 2025 del calcio: dalla Supercoppa in Arabia al Mondiale per club, le date degli eventi da non perdere

Anno ricco di appuntamenti: dalla supercoppa di Spagna alla Coppa d'Africa, passando per la Coppa del Re e la FA Cup. Un calendario ricco di eventi

Con il 2024 ormai alle spalle, il mondo del calcio è pronto a inaugurare un nuovo anno ricco di eventi ed emozioni. Non solo gli attesi epiloghi dei principali campionati e delle competizioni UEFA, ma anche la grande novità: la prima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA. Di seguito, tutto il programma calcistico del 2025.

Calcio 2025, gennaio scoppiettante: gli eventi

Il 2025 si apre a Riyad in Arabia Saudita. Dal 2 al 6 gennaio, saranno protagoniste Atalanta, Inter, Juventus e Milan, che si contenderanno la Supercoppa Italiana. Subito dopo, dall’8 al 12 gennaio, spazio alla Supercopa de Espana, con Athletic Bilbao, Barcellona, Real Madrid e Maiorca pronte a darsi battaglia per il trofeo.

A febbraio, l’attenzione si sposta sulla UEFA Champions League, che entra nel vivo con gli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale. I migliori club d’europa torneranno protagonisti a marzo con gli ottavi che si disputeranno il 4-5 e l’11-12 del mese. Si proseguirà con i quarti nel mese di aprile, in programma tra l’8 e il 16, mentre in Spagna i riflettori saranno puntati sull’Estadio la Cartuja di Siviglia, dove il 26 aprile andrà in scena la finale della Coppa del Re.

Maggio di finali ed estate con il Mondiale per club

Nel mese di maggio volgeranno al termine le principali competizioni calcistiche nazionali e internazionali. Il 14 mggio sarà il turno della finale di Coppa Italia, seguita, dal 16 al 18 maggio, dall’ultima giornata di Bundesliga e Ligue 1. il 17, a Londra, si assegnerò il trofeo più antico del calcio con la finale della 144esima edizione della FA Cup.

Il 25 sarà un giorno chiave per i pincipali campionati europei, con Serie A, Liga e Premier League che chiuderanno i battenti con l’ultima giornata di stagione. Nel giro di dieci giorni, sarà la volta delle competizioni europee: il 21 si disputerà la finale di Europa League al San Mamés di Bilbao, il 28 maggio sarà il turno della finale di Conference a Varsavia e il 31 maggio, a Monaco di Baviera, si concluderà con la tanto attesa finale di Champions League.

A giugno, il calcio sarà ancora protagnoista con due eventi di rilievo. Si parte con la Nations League, che vedrà in scena le semifinali il 4 e il 5 giugno, seguite dalla finale l’8 giugno. Successivamente, sarà il turno della prima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre, ospitata negli Stati Uniti: la competizione culminerà con la finale il 13 luglio al prestigioso MetLife Stadium di New York. Il grande calcio tornerà ad agosto, con il via delle nuove stagioni di Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, oltre alle sfida delle qualificazioni per le competizioni UEFA, che apriranno un nuovo capitolo per il calcio europeo.

Il calcio chiude il 2025 con l’inizio della Coppa d’Africa

A settembre si alzerà il sipario sulla fase a gironi della Champions League 2025/26, con le date ancora da definire. Il 2025 calcistico si concluderà in grande stile con l’avvio della Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre, ultimo grande evento di un anno che promette spettacolo per tutti gli appassionati di calcio.